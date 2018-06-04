Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя

04.06.2018 21:46

Медики объяснили, какие действия человека приводят к нарушениям работы щитовидной железы.



Ученые потратили много лет для изучения процесса выработки гормонов в организме человека. На работу эндокринной системы и щитовидки в частности влияют не только пол и возраст, но и окружение, образ жизни, привычки и так далее.



Медикам удалось отметить несколько вредных привычек для гормонального фона, которые на самом деле кажутся безобидными:



Использование социальных сетей, а точнее - круглосуточное пребывание в режиме онлайн. Врачи говорят, что достаточно пару дней не заходить в Фейсбук, Инстаграм и прочие соцплощадки, как уровень гормона стресса резко снизится.



Моете руки с антибактериальным мылом? Готовьтесь к тому, что ваше желание истребить бактерии со своих рук обернется гормональными нарушениями и даже снижением репродуктивной функции. Ученые объясняют эту опасность тем, что в антибактериальном мыле/спрее/салфетках содержится антибиотик триклозан, а он в свою очередь разрушает мембраны митохондрий, от чего гибнут клетки.



Ночная работа. Многие люди работают по ночам и даже не подозревают, какой урон они наносят своему здоровью. Если регулярно не спать по ночам, то уровень гормона мелатонина снизится до минимума, от чего полностью нарушится сон, ускорятся процессы естественного старения, иммунитет станет слабым, а защитные функции организма - практически неактивными.



Употребление кофе не вовремя. Наверное, всем известно, что перед сном лучше кофе не пить, так как может развиться бессонница. Но, как выяснилось, чашка кофе в промежутках между 8 и 9 утра, а также 17:30 и 18:30, может привести к увеличению уровня кортизола в крови, а это - гормон стресса. Так что, если уж и пить кофе, то только в любое другое время, кроме указанного.



Если в последнее время вы стали чувствовать себя слабыми, не выспавшимися, слишком уставшими от всего, а также чрезмерно раздражительными, то есть смысл сдать анализы и узнать, как работает щитовидная железа и эндокринная система в целом.

Источник: http://hronika.info