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Медики рассказали, как правильно охладиться в жару
Чтобы охладиться в жару, нужно пить не холодную воду, а горячую.
О развенчании очередного “мифа“ пишет в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Она отмечает, что всем в жару хочется выпить или съесть чего-нибудь холодного, ледяного, но чтобы действительно почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок. А кожа охлаждается, когда с поверхности нашего тела испаряется влага, в том числе пот.
При этом те же 100 грамм мороженого по итогу дадут организму несущественный холод по сравнению с количеством энергии, а энергия - это тепло. Согласно исследованиям, ссылки на которые приводит Супрун, приятный эффект от мороженого в жару связан прежде всего со вкусом этого лакомства, а свежесть от льдов или холодной воды - с действием холода на рецепторы ротовой полости и временным лишением ощущения жажды.
“Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу“, - пишет глава Минздрава. Не зря много чая пьют именно в тропических и пустынных регионах. Таким образом, древние традиции подтверждают данные современных экспериментов.
Супрун отмечает, что в жаркую и влажную, удушливую погоду, особенно когда нет ветра (который высушивает пот, охлаждая тело), или когда на вас много одежды, трюк с чаем или теплой водой может не сработать. В этих случаях советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит также пить тем, кто не потеет из-за собственных физиологических особенностей. “В любом случае, жаркая погода означает рост вашей потребности в питье. Обычно, взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час.
Поэтому обязательно позаботьтесь о воде или (держите) чай наготове. Следует восстановить не только запасы жидкости, но и ионов. От сладких напитков лучше воздержаться - они способствуют развитию кариеса и кормят нас пустыми калориями. ВОЗ отмечает вред подслащенных напитков“, - подытоживает министр.
Теги: Донбасс, здоровье, жара
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