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Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны
Детский доктор Лидия Бабич опубликовала в соцсети текст о том, лечат или калечат противовирусные препараты человека
Противовирусные препараты — да или нет? Сначала ответьте на этот вопрос, а потом продолжайте читать дальше… Нам кажется, что в Украине мало кто может похвастаться правильным лечением обычной ОРВИ. Хочется растворить в чашке волшебный пакетик и сразу вылечиться. Почему это не всегда правильно? А если быть точней, всегда неправильно?
Кому-то может быть заманчиво быть волшебником для своих пациентов — очень легко виртуозно лечить ОРВИ, которые и без лечения точно так же проходят сами. А кажется, что вроде это все благодаря рассасыванию сладеньких таблеточек, и если б они не рассасывались, то мало ли куда все «опустилось» бы, сообщает Clutch.
Из-за активной рекламы в СМИ иногда очень непросто уговорить родителей заболевшего ребенка набраться терпения на 3-4 дня и не ломиться в аптеку за фуфломицинами от простуды.
Фуфломицины я бы разделила на две группы — просто бесполезные и вредоносные. В первой группе — «гомеопатический» сахарок, интерфероны в любом виде, всякие мхи, хлорфилипты (хотя от хл-та может быть аллергия и отек слизистых), жиры разнообразных животных для растирания разных частей тела и т.д.
«Регулярно слышу вопросы типа «почему многие продолжают назначать противовирусные препараты, если везде пишут, что они бесполезны?» Как бы так помягче ответить. Хочется волшебной таблетки, чтобы все прошло к завтрашнему утру.
Теги: Донбасс, вирусы, врачи, препарат
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