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Архив - Будь здоров!

Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны

05.01.2019 07:30
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Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны

Детский доктор Лидия Бабич опубликовала в соцсети текст о том, лечат или калечат противовирусные препараты человека

Противовирусные препараты — да или нет? Сначала ответьте на этот вопрос, а потом продолжайте читать дальше… Нам кажется, что в Украине мало кто может похвастаться правильным лечением обычной ОРВИ. Хочется растворить в чашке волшебный пакетик и сразу вылечиться. Почему это не всегда правильно? А если быть точней, всегда неправильно?

 «Регулярно слышу вопросы типа «почему многие продолжают назначать противовирусные препараты, если везде пишут, что они бесполезны?» Как бы так помягче ответить. Хочется волшебной таблетки, чтобы все прошло к завтрашнему утру.

Кому-то может быть заманчиво быть волшебником для своих пациентов — очень легко виртуозно лечить ОРВИ, которые и без лечения точно так же проходят сами. А кажется, что вроде это все благодаря рассасыванию сладеньких таблеточек, и если б они не рассасывались, то мало ли куда все «опустилось» бы, сообщает Clutch.

Из-за активной рекламы в СМИ иногда очень непросто уговорить родителей заболевшего ребенка набраться терпения на 3-4 дня и не ломиться в аптеку за фуфломицинами от простуды.

Фуфломицины я бы разделила на две группы — просто бесполезные и вредоносные. В первой группе — «гомеопатический» сахарок, интерфероны в любом виде, всякие мхи, хлорфилипты (хотя от хл-та может быть аллергия и отек слизистых), жиры разнообразных животных для растирания разных частей тела и т.д.

 
 Источник : https://politeka. 
 
 
 
 
 
 
 

«Регулярно слышу вопросы типа «почему многие продолжают назначать противовирусные препараты, если везде пишут, что они бесполезны?» Как бы так помягче ответить. Хочется волшебной таблетки, чтобы все прошло к завтрашнему утру.



Теги: Донбасс, вирусы, врачи, препарат
 
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