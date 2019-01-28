Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть

28.01.2019 20:30

Мы по привычке считаем сосиски и сардельки отличной заменой мясу. Зайдите в ближайший к вашему дому продуктовый магазин и внимательно посмотрите на состав сосисок, которые вы покупаете. Поверьте, мяса вы увидите от силы процентов тридцать.

Попробуем разобраться стоит этот продукт того, чтобы его употреблять, пишет politeka

Современные сосиски состоят из всего самого ненатурального, что только можно придумать — консервантов, красителей сои, хрящей и других останков животных. Ну какая может быть польза от такого продукта?

Секрет вкуса сосисок в химических добавках. Именно эти бесконечные красители и консерванты и вызывают у нас привыкание, заставляют снова и снова их покупать. Одновременно с этим вред сосисок возрастает в разы.

Практически все производители мясной продукции добавляют в сосиски красный краситель. Именно он придает им крайне полезный и натуральный вид. Помните, что чем розовее сосиски, тем больше в них красного красителя.

Часто производители, так скажем, увлекаются количеством красителя и добавляют его гораздо больше установленной нормы (30 мг на килограмм мяса). Употребление в пищу такого продукта может быть опасным для вашего здоровья. Если вы не можете отказаться от сосисок, хотя бы не ешьте оболочку, в ней накапливается больше красителя.

Чтобы поедания сосисок не откликнулось через некоторое время зашлакованность организма, мы рекомендуем вам хотя бы иногда проводить чистку организма от шлаков. Любой диетолог скажет вам, что даже если нельзя, но очень хочется, то можно в очень ограниченных количествах.

Существует множество рецептов блюд для здорового питания, не отнимут у вас много времени ни утром, когда приготовить что-то стоящее не хватает времени, ни вечером, когда стоять у плиты — это последнее, чего хочется после работы. В их составе нет сосисок и других вредностей, а значит, вреда организму нанесен не будет, а калорийность позволит вам чувствовать себя сытыми длительное время.

Источник: https://from-ua.com