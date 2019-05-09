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Архив - Будь здоров!

Названа главная опасность солнцезащитного крема

09.05.2019 16:30
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Названа главная опасность солнцезащитного крема

В исследовании принимали участие 24 добровольца.

Американские специалисты провели исследование и выяснили, что солнцезащитный крем может навредить здоровью. Предупреждение опубликовало Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В исследовании принимали участие 24 добровольца, средний возраст которых составлял 35 лет. Участники в течение недели использовали солнцезащитные крема, предложенные специалистами. 

У каждого добровольца во время исследования было взято 30 анализов крови. По данным исследования, после четырех дней использования средства у испытуемых сильно повысилась концентрация оксибензона. Это вещество было обнаружено в грудном молоке, моче, крови и амниотической жидкости (околоплодных водах).

По словам ученых, делать выводы о вреде солнцезащитных средств преждевременно. Они планируют провести дополнительные испытания, чтобы выяснить, являются ли, проникающие в организм человека ингредиенты, небезопасными.



Теги: Донбасс, опасность, крем, солнцезащитный крем
 
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