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Названа главная опасность солнцезащитного крема
В исследовании принимали участие 24 добровольца.
Американские специалисты провели исследование и выяснили, что солнцезащитный крем может навредить здоровью. Предупреждение опубликовало Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В исследовании принимали участие 24 добровольца, средний возраст которых составлял 35 лет. Участники в течение недели использовали солнцезащитные крема, предложенные специалистами.
У каждого добровольца во время исследования было взято 30 анализов крови. По данным исследования, после четырех дней использования средства у испытуемых сильно повысилась концентрация оксибензона. Это вещество было обнаружено в грудном молоке, моче, крови и амниотической жидкости (околоплодных водах).
По словам ученых, делать выводы о вреде солнцезащитных средств преждевременно. Они планируют провести дополнительные испытания, чтобы выяснить, являются ли, проникающие в организм человека ингредиенты, небезопасными.
Теги: Донбасс, опасность, крем, солнцезащитный крем
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