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Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать
В некоторых популярных лекарствах содержатся химические вещества, которые проникают в эпидермис и могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами.
Солнечный свет, попавший на такую измененную кожу, может вызвать ожоги, аллергию и усиленную пигментацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Однако реакция на такие лекарства непредсказуема. У одних людей она не проявляется никогда, а у других — постоянно.
Во время каких препаратов нельзя загорать
Популярные обезболивающие
Здесь имеются в виду нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, аспирин, напроксен, пироксикам, диклофенак. Парацетамол к этой группе не относится.
Некоторые антибиотики
Явный фототоксический эффект есть у антибиотиков из группы тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов.
Определенные лекарства против аллергии
Речь о препаратах на основе прометазина, цетиризина, дифенгидрамина. В целом, если вы принимаете любой антигистаминный препарат, перечитайте список побочных эффектов: там может числиться светочувствительность.
Препараты для лечения гипертонии
В частности, лекарства на основе гидрохлоротиазида или дилтиазема.
Некоторые безрецептурные витамины и БАДы
Особенно зверобой, он резко повышает светочувствительность кожи. Подобным эффектом обладает также ниацин – форма витамина В3.
Теги: Донбасс, загар, медицина, лекарства
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