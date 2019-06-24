Супрун развенчала популярные мифы о поте

24.06.2019 08:00

Актуальная проблема для многих.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как преодолеть неприятный запах пота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Соответствующий пост появился на странице чиновницы в Facebook. Как подчеркнула она, на запах тела, кроме температуры, влияет и ряд других факторов: рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на теле, и используемые косметические средства.

Супрун пояснила, что на человеческой коже есть потовые эккриновые, апокриновые и сальные железы. Эккриновые задействуются во время физических нагрузок и жары, их в организме больше всего. Апокриновые больше всего активизируются во время полового созревания. Они расположены в подмышечных зонах, паховой зоне и вокруг сосков.

«Мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые менее с нами генетически похожи. Это – эволюционная предпосылка к более сильному и здоровому потомству«, – отметила и.о. министра.

Рацион

С ее слов, продукты с высоким содержанием серы, например, лук, чеснок, кольраби или брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Также более неприятным запах делает алкоголь, большое количество углеводов и специй.

При этом позитивно на запах тела влияют фрукты и овощи, а вот красное мясо – нет.

Гормональный статус и эмоциональное состояние

«Высокий уровень стресса может повышать потоотделение», – подчеркнула Супрун. По ее словам, на запах у женщины может влиять прием гормональных контрацептивов.

Генетика

Существует болезнь, которая называется триметиламинурия и из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.

Бактерии и микроорганизмы

Со слов Супрун, на теле человека бактерии есть не только сверху, но и в верхних слоях кожи, и их очень много.

«Чаще всего в подмышках есть стафилококки и коринебактерии. На их разнообразие влияют гигиенические привычки», – уточнила Супрун.

Средства гигиены

Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия. Во время контакта с потом они буквально залепляют потовые железы, в результате чего пота становится меньше.

При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.

Также Супрун дала украинцам несколько советов о том, как предотвратить неприятный запах и уменьшить потовыделение.