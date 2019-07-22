Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы

22.07.2019 21:40

Рыба гораздо полезнее, чем говядина, курятина и тем более свинина. Увеличение доли рыбы в рационе питания человека является эффективной здоровой стратегией. Врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин считает, что потребление рыбы смягчает симптомы заболеваний и даже помогает предотвращать их (особенно болезни сердца). Эта пища полезна как для здоровых людей, так и для больных. Ее сбалансированное употребление - эффективный способ борьбы со многими недугами. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "НВ".



Ученые подвели итоги крупного мета-анализа, который оценивал продолжительность жизни и потребление рыбы на протяжении длительного времени. Общий охват в 420 тысяч человек на протяжении 16 лет. Исследование показало, что те, кто ел больше рыбы, тот умирал на 9% реже. Снижение смертности произошло у мужчин в таком соотношении: на 10% меньше – от сердечно-сосудистых заболеваний, на 6% - от опухолей, на 20% – от болезней дыхательной системы, на 37% – от болезней печени. А вот у женщин другие показатели: на 10% меньше – от сердечно-сосудистых, на 37% – от Альцгеймера. Любопытно, что жареная рыба не оказывала такого эффекта.



Если готовить рыбу на пару, то она сохранит в себе все полезные свойства. Кроме того, можете обратить внимание на процессы варки или можете рыбу запекать. Медики рекомендуют употреблять продукт не реже, чем дважды в течение недели.