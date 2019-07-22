Все рубрики раздела
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы
Рыба гораздо полезнее, чем говядина, курятина и тем более свинина. Увеличение доли рыбы в рационе питания человека является эффективной здоровой стратегией. Врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин считает, что потребление рыбы смягчает симптомы заболеваний и даже помогает предотвращать их (особенно болезни сердца). Эта пища полезна как для здоровых людей, так и для больных. Ее сбалансированное употребление - эффективный способ борьбы со многими недугами. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "НВ".
Ученые подвели итоги крупного мета-анализа, который оценивал продолжительность жизни и потребление рыбы на протяжении длительного времени. Общий охват в 420 тысяч человек на протяжении 16 лет. Исследование показало, что те, кто ел больше рыбы, тот умирал на 9% реже. Снижение смертности произошло у мужчин в таком соотношении: на 10% меньше – от сердечно-сосудистых заболеваний, на 6% - от опухолей, на 20% – от болезней дыхательной системы, на 37% – от болезней печени. А вот у женщин другие показатели: на 10% меньше – от сердечно-сосудистых, на 37% – от Альцгеймера. Любопытно, что жареная рыба не оказывала такого эффекта.
Если готовить рыбу на пару, то она сохранит в себе все полезные свойства. Кроме того, можете обратить внимание на процессы варки или можете рыбу запекать. Медики рекомендуют употреблять продукт не реже, чем дважды в течение недели.
Теги: Донбасс, рыба, мясо
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа21:20
- В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой21:00
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду 20:41
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания20:00
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта19:24
- Под Черкассами мужчина умер из-за укуса пчелы19:00
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали18:40
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских