Все рубрики раздела
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Медики рассказали, как шоколад влияет на психику15:45
- Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица10:00
- Ученые назвали продукт, вызывающий морщины даже у молодых16:30
Названы самые опасные для здоровья морепродукты
О полезности морепродуктов знает каждый, они богаты витаминами, помогают при болезнях и помимо всех положительных свойств очень вкусные.
Но, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что вы едите. Ведь помимо пользы морепродукты могут нанести серьезный вред для организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
При употреблении рыбы неправильной обработки можно подхватить распространенного паразита — «селедочный червь». Он встречается как в речной, так и морской рыбе. Употреблять моллюсков в сыром виде, как это обычно принято тоже опасно. Можно подхватить вирусы, гепатит и инфекцию Норфолк. Также отмечается, что моллюски являются переносчиками аденовирусной, ротовирусной и энтеровирусной инфекций.
Специалисты отметили наиболее опасные морепродукты для человека. При их употреблении стоит быть очень внимательным. В зоне риска оказались устрицы, креветки (вызывают сильнейшую аллергию), рыбы тунец и макрель, морские раки.
Врачи советуют следить за своим здоровьем, употребляемой пищей и при любых проблемах обращаться в больницу, чтобы избежать серьезных проблем.
Напомним, многие люди мечтают найти оптимальный способ похудения, который позволил бы успешно избавляться от лишнего веса без применения жестких ограничений в пище. Как недавно выяснилось, такой метод борьбы с лишними килограммами действительно существует.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, морепродукты
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни
- Чем опасны обезболивающие
- Важные факты о курении, которые мало кто знает
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе
- Ленинградский грипп нагрянул в Запорожье. МОЗ: "Это чья-то ошибка"
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
- Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса22:08
- В Донецке горел роддом имени Вишневского20:41
- После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость20:12
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»19:40
- В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото19:09
- Очевидцы показали реального ангела с Нибиру: эти кадры вызвали настоящий шок даже у ученых - фото16:48
- Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы16:33
- Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале16:30
- До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара16:17
- Единые тарифы для всех. Как рассчитать честную платежку?16:00
- Стало известно, кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию «Слуги народа»15:43
- В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС: первые подробности15:30
- Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт15:13
- Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем15:00
- Данилюк анонсировал газовые переговоры с Россией: названа дата14:48
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Медики рассказали, как шоколад влияет на психику15:45
- Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица10:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается
- Водка — 300, коньяк — 700 и комендантский час: гость из РФ рассказал об отдыхе в Седово. ВИДЕО
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар