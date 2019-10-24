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Эти овощи помогут снизить давление без лекарств
Что нужно есть при гипертонии.
Повышенное артериальное давление прочно связано с нездоровым образом жизни. Экспертам известно, что некоторые овощи в числе своих ценнейших свойств для здоровья снижают и показатели давления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Большинство из жертв гипертонии даже не знают о наличии гипертонии, поскольку расстройство развивается без всяких симптомов. И если не пользоваться тонометром, то через годы можно столкнуться с такими смертельно опасными осложнениями, как инсульты и инфаркты. К счастью, сбалансированная диета обеспечивает мощную защиту от скачков давления.
Давно установлено, что овощи являются важнейшим компонентом той самой сбалансированной диеты. Существуют определенные их разновидности, способность которых снижать артериальное давление доказана в ходе клинических исследований. В первую пятерку подобных овощей входят картофель, батат, спаржа, шпинат, а также капуста. Все эти овощи очень богаты калием, а он уменьшает артериальное давление за счёт противодействия негативному воздействию соли.
Технически наши почки могут контролировать артериальное давление за счет уменьшения количества жидкости, скапливающейся в организме. Известно, что чем больше этой жидкости, тем выше давление. Почки сражаются с этим фильтруя кровь и забирая избыточную жидкость, которая затем в виде мочи поступает в мочевой пузырь. Данный процесс представляет собой влияние баланса натрия и калия, с помощью которого вода проходит через стенки клеток из кровотока в специальный сборный канал, который и ведёт в мочевой пузырь. Соль повышает количество натрия в кровотоке, что разрушает этот баланс. А овощи не только его восстанавливают, но и делают более полезным для здоровья за счет калия.
Теги: Донбасс, гипертония, овощи, лекарства
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