В Украине выступит первая в мире рок-группа роботов

18.09.2019 11:30

19 — 20 октября на инженерном шоу в Днепре состоится выступление первой в мире робо-рок-группы Compressorhead, сообщает Информатор.

Compressorhead — музыкальная группа из Берлина, играет heavy metal.

В состав группы входят 6 "робомузыкантов":

Stickboy — робот-барабанщик. Имеет 4 руки с закреплёнными в них палочками, 2 «ноги» для нажатия на педали и декоративную «голову» с металлическим гребнем-ирокезом. Может играть на барабанной установке, содержащей до 14 инструментов.

Stickboy младший — помощник Stickboy-я. Играет на хай-хэт.

Fingers — робот-гитарист. Оснащён двумя руками c 78 «пальцами».

Bones — робот-бас-гитарист. На его руках — по 4 пальца. Установлен на гусеничную платформу, благодаря которой может передвигаться по сцене.

Hellga Tarr — робот-гитарист, позиционируется как женский персонаж.

Mega-Wattson — робот-вокалист. Имеет подвижные зубы и гусеничный движитель для перемещения по сцене.

На фестивале Interpipe TechFest Compressorhead исполнят хиты AC/DC, Black Sabbath, Motorhead и других легенд мирового рока.