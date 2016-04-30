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Архив - Астрологический прогноз

Астрологический прогноз с 30 апреля по 6 мая

30.04.2016 07:56
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Астрологический прогноз с 30 апреля по 6 мая

ОВЕН

Уделите внимание своему здоровью, не откладывайте визит к врачу. Возможно, вам стоит прибегнуть к диете. Активно ищите компромиссы со спутником жизни, разногласия могут надолго выбить вас из колеи.

ТЕЛЕЦ

Сейчас особенно везёт влюблённым и тем, кто ищет свою половинку. Не обращайте внимания на навалившиеся проблемы на работе, успехи в личной жизни займут всё ваше внимание.

БЛИЗНЕЦЫ

Домашние дела займут всё свободное время. В отношениях с окружающими будьте хладнокровны, не идите на поводу эмоций.

РАК

Самое благоприятное время для работы на свежем воздухе. Совместный труд благоприятно скажется на атмосфере в семье. Вот только старайтесь аккуратно распределять обязанности, будьте предельно тактичны.

ЛЕВ

На этой неделе рекомендуется прислушиваться к дельным советам со стороны. Старайтесь всему учиться, даже у врагов. Ваша жизнь будет на виду у окружающих.

ДЕВА

Особое внимание уделите своим финансам. Не стоит быть слишком расточительным. Если собираетесь в поездку, «лишний» раз убедитесь, что взяли всё необходимое.

ВЕСЫ

В понедельник умерьте активность, найдите время для отдыха. Со вторника ожидается прилив сил и энергии. Берите инициативу в свои руки, близкие вас поддержат. В конце недели воздержитесь от крупных покупок.

СКОРПИОН

В начале недели побудьте наедине с собой, отдохните и поразмышляйте в одиночестве. Не давайте повода для сплетен, будьте увереннее в себе. Родственникам потребуется ваша помощь.

СТРЕЛЕЦ

Не обращайте внимания на соседские или рабочие конфликты. На некоторое время сосредоточьтесь только личных делах. Не осложняйте себе жизнь, вы всегда можете опереться на поддержку близкого человека.

КОЗЕРОГ

Ваша активность возрастёт, сейчас это особенно кстати: вас ждут качественные перемены в жизни. Смело идите навстречу новому, но не забывайте о близких. Постарайтесь не переутомляться на земельном участке.

ВОДОЛЕЙ

Интуиция поможет принять правильное решение. Спутник жизни будет опорой во всех делах, вместе вы преодолеете любые препятствия.

РЫБЫ

Постарайтесь удержаться от выяснения отношений с родными. Прежде, чем идти на авантюру, стоит всё тщательно взвесить. Пригодится уверенность в себе. 



Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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