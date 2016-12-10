- Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря07:05
- Денежный гороскоп на 2017 год14:20
- Гороскоп на 2017 год для мужчин и женщин рожденных в год Петуха07:08
- Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря07:05
- Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря07:08
- Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря07:15
- Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября07:12
- Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября07:24
- Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября07:10
- Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября07:09
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
ОВЕН
Похоже, без вас дела не сдвинутся с мёртвой точки. Практически всё, что вы задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно вы хотите получить.
ТЕЛЕЦ
Довольно хлопотный период. Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам.
БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь задать вопрос, звёзды говорят, что вы получите положительный ответ. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными.
РАК
Ваша удача будет зависеть от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми. Получится заручиться их поддержкой - считайте, что дело в шляпе.
ЛЕВ
Уверенность в своих силах поможет в преодолении всяческих сложностей. Но любые задачи желательно решать максимально бесконфликтным способом, пусть даже это займёт больше времени.
ДЕВА
Вы едва будете успевать воспринимать всё новое, что будет происходить вокруг. Не суетитесь и не забывайте об отдыхе.
ВЕСЫ
Постарайтесь не цепляться за своё прошлое, каким бы блестящим оно ни казалось. Возможен не совсем приятный разговор с малознакомыми людьми либо начальством, но зато вы сможете добиться приемлемых для себя материальных условий.
СКОРПИОН
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нём. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором.
СТРЕЛЕЦ
Желательно заняться решением семейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость.
КОЗЕРОГ
Ваша идея, воплощённая в реальность, начнёт приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима сосредоточенность и комфортная обстановка.
ВОДОЛЕЙ
Могут случайно обнаружиться давно пропавшие вещи. На этой неделе не стоит затевать особо хлопотные дела.
РЫБЫ
Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. В понедельник реализацию замыслов имеет смысл начать уже с утра - не тратьте время попусту. Прекрасное время для построения планов на будущее и первых шагов для их осуществления.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Гороскоп с 1 по 7 августа: Тельцы, превратите работу в праздник, Весы, больше общайтесь
- Астрологический прогноз с 14 по 20 мая
- Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Савченко находится в Германии, а после исключения из делегации ПАСЕ намерена продолжать международные встречи18:10
- Донбасс в Харькове громит Витязь (ВИДЕО)17:48
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой17:37
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге17:29
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»