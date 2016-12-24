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Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
ОВЕН
Вы будете невероятно энергичны. Не все ваши идеи будут сходу восприняты окружающими. Их можно понять: вы отличитесь своеобразным подходом везде. Вы станете искать обходные пути, и не сомневайтесь, найдёте их.
ТЕЛЕЦ
В понедельник вы будете участвовать в каком-то значимом событии. Именно вам удастся собрать с него все сливки, или вы решите сложный вопрос, который окажется другим не по зубам. Займитесь восстановлением своей энергетики, чтобы войти в 2017-й без скверных эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ
Многообещающие планы будут отменяться, но появятся новые, не менее интересные. Вас будут ждать одновременно в нескольких местах. Напомнят о себе и давние знакомые, которых вы не видели годами.
РАК
Больше всего времени будет уходить на то, чтобы закончить текущую работу и раздать моральные долги, ведь вам не захочется тянуть «хвосты» в наступающий год.
ЛЕВ
Творческая часть подготовки к Новому году достанется кому-то другому, а вы будете решать исключительно практические вопросы праздника. Возможно, вы запутаетесь в собственных желаниях и планах. Соберитесь с мыслями.
ДЕВА
Основной темой недели будет подготовка к празднику, но некоторые планы сместятся. Поэтому придётся подсуетиться, чтобы организовать всё так, как вы этого хотите.
ВЕСЫ
Любое дело - и планирование праздника, и текущие заботы - пойдёт лучше, если вы будете заниматься им не в одиночку. Только взгляд другого человека, отличающийся от вашего собственного, позволит вам найти наилучший вариант.
СКОРПИОН
Неделя суеты: нужно и со знакомыми встретиться, и решить личные вопросы в разных инстанциях, и привести в порядок дом. Вы будете заняты финансовыми делами и продумывать как встретить Новый год.
СТРЕЛЕЦ
У вас откроется второе дыхание, чтобы вы смогли взять на себя самые ответственные задачи. Это касается и новогодних приготовлений, и работы, которую нужно успеть до праздника. Всё, что будет происходить вокруг, пойдёт вам на пользу.
КОЗЕРОГ
Поначалу ваша энергетика будет не на высоте, поэтому рекомендуется делать только то, что легко удаётся. Возьмите паузу, отдохните немного, а уже потом сделайте что-то необычное. Это будет символическим поступком, означающим новую страницу жизни.
ВОДОЛЕЙ
Вы разберётесь с теми сторонами своей натуры, которые были скрыты даже от вас самих. И захотите, чтобы вас замечали и хвалили, чтобы рядом были люди, которым вы интересны.
РЫБЫ
Вам не придётся придумывать, куда бы направить энергию - дел будет хоть отбавляй. Все они будут идти без задержек и пауз.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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