- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля
ОВЕН
Многое из происходящего вокруг будет иметь отношение к вам лично. Обострятся вопросы справедливости. Вы задумаетесь над тем, как другие люди влияют на вашу жизнь, порвёте вредные и завяжете полезные связи.
ТЕЛЕЦ
Не переживайте, если дела, которые всегда вам удавались, начнут идти плохо. Вы не потеряли нюх! Вскоре всё поправится. И, возможно, заставит вас пересмотреть отношение к деньгам и вещам.
БЛИЗНЕЦЫ
Скорее всего, вы будете много суетиться. Лучшее, что можно сделать - устроить себе передышку, отказаться от встреч, разговоров и поездок, побездельничать.
РАК
Энергия будет искать выход, и вы направите её на решение домашних и семейных вопросов. Это удачное время, чтобы устроить дома рабочее место или перераспределить домашние обязанности.
ЛЕВ
У вас появится шанс сделать что-то неожиданное и даже, может, в корне изменить свою жизнь. Это актуально для тех Львов, которые чувствуют, что оказались в тупике.
ДЕВА
Это подходящее время, чтобы пересмотреть отношения со знакомыми, которые живут далеко от вас. Можно восстановить общение с дальними друзьями, с которыми жизнь развела в разные стороны.
ВЕСЫ
Привычные дружеские и любовные связи покажут себя с другой стороны. На эту неделю вам нужно набраться терпения , по возможности не занимаясь ничем важным, особенно там, где дело касается взаимодействия с другими людьми.
СКОРПИОН
Вы увидите в сложившихся обстоятельствах вызов своей силе духа и включитесь в борьбу. Не забывайте про выдержку, терпение и умение обходить острые углы.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь быть помягче в общении с женщинами, иначе не избежать затяжной ссоры. Будьте готовы к неожиданному развлечению или внезапному повороту в любви. В эти дни полезно баловать себя для психологической разгрузки.
КОЗЕРОГ
Подходящие дни, чтобы изменить интерьер жилья, переехать и разобраться с неработающими бытовыми приборами. Доделывайте дела, требующие тишины и сосредоточенности.
ВОДОЛЕЙ
В житейских ситуациях вам придётся научиться различать абстрактные знания и навыки, имеющие практическую пользу. Школьникам выпускного класса именно сейчас рекомендуется выбирать, где продолжить учёбу .
РЫБЫ
Вы будете испытывать нехватку приятных впечатлений. Правда, придётся заниматься сугубо практическими делами. В деле, которое, как вам казалось, зашло в тупик, поможет энергичный человек из числа родни, знакомых или соседей.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
- Война на Донбассе: боевики стреляли из крупных калибров, двое военных погибли09:30
- Депутатом Верховной Рады может стать переселенка из Донецка08:50
- Под Волновахой сбили российский беспилотник08:10
- В Мариупольском лицее зарплату выплачивали "мертвым душам"21:46
- Боевики готовятся подавлять протесты - разведка20:24
- Боевики "ЛНР" расстреляли из «Градов» кладбище (ВИДЕО)20:04
- Полицейский оркестр Донетчины выступил в Ужгороде19:17
- Ситуация на фронте: 27 обстрелов, пятеро раненых и травмированных военных ВСУ19:01
- Возобновлено электроснабжение насосной станции, обеспечивающей водой часть Донецкой области18:47
- В "ЛНР" взорвали автомобиль с боевиками, есть жертвы18:35
- Кличко признал свое поражение в чемпионском бою: Сегодня победил сильнейший09:50
- Война на Донбассе: боевики стреляли из крупных калибров, двое военных погибли09:30
- Врагов поразит "Гром": как создают украинские ракетные комплексы09:10
- Депутатом Верховной Рады может стать переселенка из Донецка08:50
- ВМС Украины готовы открыть огонь в случае провокаций08:30
- Под Волновахой сбили российский беспилотник08:10
- Крым окончательно остался без воды: в Херсонской области заработала дамба, перекрывающая днепровскую воду на оккупированный полуостров07:50
- Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Артеменко07:30
- Бокс: сегодня ночью состоится бой гигантов22:34
- В продажу на "Евровидение" выбросят дополнительные билеты22:17
- Вчені назвали ефірні масла проти нервів08:35
- ТОП 3 способи забути про герпес назавжди07:48
- 8 вариантов борьбы со страхом09:32
- Божьи коровки с холмов Лигурии09:15
- Все болезни - от кислот! Вот 10 способов восстановить баланс!08:42
- Чому шкіра обличчя весною виглядає втомлено?07:37
- Биотуалеты: сфера применения и особенности выбора18:50
- Стоит ли считать электронные сигареты безвредными?15:10
- Переселенец: После того, что я видел, я уже ничего не боюсь09:57
- Механізм виплати пенсій громадянам на непідконтрольних територіях презентовано в Сєвєродонецьку08:58
- Пропуск теперь бессрочный - СБУ внесла изменения в Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Путин принял «предложение, от которого невозможно отказаться»
- После взрывов в Балаклее «нашлись» уникальные боеприпасы
- Длительные пикники отменяются: украинцам «урежут» майские выходные
- "Машина пошла в разнос, ее невозможно остановить" - политолог о крахе режима РФ
- Субсидии начислят по новым правилам: что изменится
- Остановка крупнейшего завода: боевики «ДНР» хвастаются «достижениями»
- Жители Севастополя требуют изменить закон о присоединении к России
- Все болезни - от кислот! Вот 10 способов восстановить баланс!
- В Украине вводят контроль над гражданами, которые претендуют на субсидии