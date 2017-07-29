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Астрологический прогноз с 29 июля по 4 августа
ОВЕН
На первом месте будут стоять творческие занятия. Вам будет сложно заниматься всякими нужными, но скучными делами. Свободное время лучше посвятить хобби либо романтическим отношениям.
ТЕЛЕЦ
Вы будете заняты домашними делами. Ситуация дома потребует решительных действий. Если что-то не получается сразу, не отступайте. Успех придёт, пусть и через время.
БЛИЗНЕЦЫ
Будет хорошо, если вы окружите себя деятельными, жизнерадостными людьми. Если у вас в разгаре конфликт с кем-то, он пока что, к сожалению, не закончится, но сейчас есть шанс направить его в конструктивное русло.
РАК
Вы на всё будете смотреть сквозь призму красоты и любви. У вас будет ленивое и умиротворённое настроение. Вам не захочется напрягаться и решать какие-то вопросы. Вы будете тянуться к комфорту, приятным впечатлениям.
ЛЕВ
Вашу энергию и напор сейчас не превзойдёт никто. Вы будете напролом идти к своей цели в работе, личной жизни или чём-то ещё – смотря, что для вас важно. Для вас будет привлекательна мысль бороться с конкурентами и побеждать.
ДЕВА. Вы будете много и с удовольствием говорить - о себе, о своих делах и планах, об идеях, которые недавно пришли в голову. Вы не будете стремиться к диалогу. Вам, по большому счёту, не интересно, что хочет сказать собеседник, важнее выплеснуть свои мысли.
ВЕСЫ
Вы воспримете события недели как вызов вашему авторитету. Пойдут серьёзные подвижки в ситуациях, связанных с большими деньгами, новыми возможностями или властью. Вы можете оказаться в центре глобальных событий.
СКОРПИОН
На работе, да и в обществе в целом, будет неспокойно. Целая группа людей будет бороться за власть. К ней лучше не присоединяться. Вам выгоден индивидуальный путь к успеху. Берите ситуацию в свои руки.
СТРЕЛЕЦ
Это прекрасная неделя для активного и творческого отдыха. Звёзды говорят, что ваш кругозор тоже так или иначе расширится. Большое впечатление произведёт книга или передача, встреча с духовно развитым человеком.
КОЗЕРОГ
Вам угрожает опасность неправильно распорядиться имеющейся у вас силой. Вы можете превысить полномочия, взяться за дело, которое не по зубам или решить, что вам всё позволено. Если удержите события под контролем, то получите многое.
ВОДОЛЕЙ
Основные события недели связаны с другими людьми. Вы будете активно с ними взаимодействовать. Возможны и ссоры. Старайтесь находиться в обществе доброжелательных людей.
РЫБЫ
Пока другие отдыхают, вы будете активно работать: хлопотать по дому, помогать людям и выполнять обещания, которые кому-то когда-то дали. Это хорошее время, чтобы расправиться с накопившимися делами.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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