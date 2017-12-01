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Астрологический прогноз на 2-8 декабря
ОВЕН
Будьте оптимистами, и месяц пройдёт «как по маслу»! Декабрь - активный месяц. Предстоит много дел, как профессиональных, так и домашних. Темп будет задан высокий, и вы без труда его выдержите, если найдёте хорошие способы полноценного отдыха.
ТЕЛЕЦ
Откройте сердце для любви - она вокруг вас, она во всём! Немного легкомыслия и безрассудства вам не повредит. Нельзя же так серьёзно относиться к себе и миру! Учитесь быть самоироничными.
БЛИЗНЕЦЫ
Понадобится определённая доля смелости, чтобы признаться в том, что какая-то деятельность или отношения больше не приносят радости и удовлетворения. Настало время с ними распрощаться.
РАК
Перемены ожидаются в личной жизни, новые, интересные дела на работе, бурное общение. Вам наверняка хватит энергии на осуществление всего задуманного. Могут напомнить о себе страхи и неуверенность.
ЛЕВ
Интересно расположенные планеты на этой неделе создадут прекрасные условия для любой творческой деятельности. Ваши занятия далеки от творчества? Займитесь организацией новогоднего праздника. Уже можно начинать.
ДЕВА
Цель, к которой вы шли долгое время, будет достигнута. Результаты поразят - и не только вас. Завистников и тех, кто не верил в ваш успех, ждёт разочарование, но они найдут в себе силы, чтобы выразить вам своё восхищение.
ВЕСЫ
Ищите возможности раскрыть свой потенциал! Работайте над самодисциплиной - от того, насколько собранными и организованными вы будете, зависит конечный результат.
СКОРПИОН
С благодарностью принимайте всё, что приходит в вашу жизнь, и с благодарностью отпускайте то, что из неё уходит. Простите обиды, перестаньте осуждать, и жизнь подарит вам удивительные возможности.
СТРЕЛЕЦ
Пусть мысль, что подумают и скажут другие, вас не беспокоит. Слушайте своё сердце и стройте свою жизнь, как сами считаете правильным.
КОЗЕРОГ
В вашей жизни вот-вот начнётся новый, очень важный этап. Первая неделя декабря - своеобразная подготовка к этому, проверка на прочность. Никаких ответственных шагов пока лучше не предпринимать.
ВОДОЛЕЙ
Знаете ли вы, что нужно сделать, чтобы в жизни начали происходить чудеса? Допустить, что чудо имеет место быть. А вы держите в голове совсем другие установки... Срочно меняйте их на новые!
РЫБЫ
Приятные известия, которые вы получите в начале месяца, подарят прекрасное настроение. Более того, они подвигнут вас на решительный поступок, который вы уже давно хотели, но боялись совершить.
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- Пільгова черга на КПВВ "Станиця Луганська": є проблеми15:24
- В Лимане погибла велосипедистка15:18
- Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей15:13
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
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