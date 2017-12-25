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Нумерологический гороскоп на 2018 год
Числа повсюду. Они управляют нашим миром, а их энергетика оставляет неизгладимый след на жизни каждого человека. Мы рождаемся и живем среди цифр. 2018 год — не исключение в этом плане.
В 2018 году нас ждет много нового и интересного. Причина довольно проста — править миром будет число 2. Узнать это довольно просто: 2+0+1+8=11. В нумерологии нет числа 11. Две Единицы дают Двойку. Именно она будет управлять энергетическими потоками и влиять на нашу жизнь в 2018 году.
У этого числа особая энергетика, о которой ходят далеко не самые приятные слухи. Факты говорят, что Двойка путает мысли, заставляет людей быть эгоистами. Мысли материальны, поэтому такое воздействие напрямую будет сказываться на вашей жизни, на ваших успехах.
Финансы, дела и работа в 2018 году
Двойка поможет вести дела тем людям, которые не привыкли просить помощи у кого-либо. Это эгоистичное число, несмотря на то, что оно, казалось бы, намекает на командную работу. Это число лидеров, а также людей, которые знают себе цену. Из-за актуальности Двойки этот год сложно будет назвать продуктивным для тех, кто учится. Получение знаний будет затруднено вследствие неправильного настроя. Это не значит, что все мы обречены на несдачу зачетов и на плохие оценки на экзаменах. Нужно проще относиться к этому, представляя себе, что это работа. Так и есть — знания люди получают всегда, даже после 20 лет работы на одном месте.
Сконцентрируйтесь на делах, которые откладывать просто нельзя. Постарайтесь выложиться по полной программе в 2018 году. Отдых не принесет вам удовлетворения, если вы не заработаете себе усталость. Оставаться где-то посередине не получится в такое время. Вы либо проиграете, либо останетесь в победителях. Третьего не дано. Даже если вам на секунду вдруг покажется, что вы смогли заставить всё крутиться в нужном вам ритме, это будет иллюзией или временным явлением. В любом случае ваши мысли окажут невообразимо сильное влияние на все, что вы захотите сделать. Двойка — это не материальное число, хоть оно и отвечает за работоспособность людей и за амбиции. Кстати, об амбициях — их важно сохранять, но не делать из них культ. Следуйте простым правилам во всем.
Пусть вас окрыляет желание заработать побольше. Это не мелочность, не жадность. 2018 год диктует свои правила в этом плане. Не всегда нужно будет трудиться изо всех сил, чтобы зарабатывать деньги. Иногда успех будет достижим простой настойчивостью. Не уходите от его дверей, пока вам не откроют.
Что касается финансовых трат, то не будьте слишком эмоциональными, не руководствуйтесь чувствами при совершении покупок. Постарайтесь отдать предпочтение здравому смыслу. Если не будете уверены в своих силах, просто постарайтесь не отворачиваться от советов окружающих вас людей. Не давайте хода импульсивности и расточительству.
Любовь и отношения в 2018 году
Двойка для дел любовных абсолютно не подходит. Она не способствует поиску второй половинки. Вам придется сидеть и ждать у моря погоды, погрузившись в личные дела. Может быть, это и к лучшему. Нумерологи советуют людям не срываться на близких и любимых. Не стоит ждать того, что вас простят за все ошибки, совершенные ранее. Помните о том, что история творится в реальном времени. Если вы хотите увидеть следующий день без туч, без проблем и наполненным любовью родных людей, то следует каждый раз добиваться этого самостоятельно. Будьте как можно более честными по отношению к окружающим. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь — такова главная философия 2018 года.
Двойка провоцирует людей на эгоизм, но в этом нет ничего зазорного, ведь всем нам свойственно хотя бы иногда думать только о себе. С мотивацией в 2018 году проблем быть не должно, но будут проблемы с реализацией планов, потому что планы постоянно будут срываться из-за разных неприятных мелочей. Постарайтесь не расстраиваться лишний раз из-за этого. Будьте готовы к тому, что каждый человек будет считать своим долгом потребовать у вас свой кусок пирога. Даже любовные отношения будут строиться на строгом обмене. Не стесняйтесь отдавать себя полностью отношениям, но и требовать от человека того же самого. Двойка — это число уравнивания. Если Вселенная подарит вам удачу, то вам придется поделиться ею с кем-то другим. Не бойтесь помогать людям чувствовать себя счастливее. Это поможет вам преуспеть в любви. Другого пути просто нет и не будет.
Настроение и здоровье в 2018 году
Стоит отметить, что Двойка провоцирует людей на месть, так что вы можете постоянно находиться в состоянии негативной заряженности. Вам нужно быть внимательнее к своему здоровью, настроению, состоянию в целом. Если вы почувствуете что-то неладное, то нужно будет подстраховаться — сходить к врачу, например.
Ваше физическое и душевное состояние будет во многом зависеть от ваших мыслей. Не стоит недооценивать их силу, тем более в 2018 году. Все в ваших руках, точнее, в мыслях. Они материальны — помните об этом.
Со здоровьем проблем не прибавится, но вот справляться с ними станет немного сложнее. Это значит, что не стоит лишний раз рисковать. Старайтесь не переутомляться, отдыхайте осторожно — не перебарщивайте с алкоголем. Вредную пищу лучше вообще исключить из рациона. Это опасное время для всех, кто находится в состоянии перманентной диеты. Это касается в особенности женщин, которые слишком требовательны к себе. Во время правления Двойки лучше не думать ни о чем, что могло бы пошатнуть вашу уверенность в себе
Источник: dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, нумерология, астрологический прогноз
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