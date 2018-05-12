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Знаки зодиака, которые с трудом уживаются вместе
Выражение "вторая половинка" появилось не просто так. Наверняка вы замечали, что одни люди будто притягиваются друг к другу, другие же, напротив, не переносят даже вида некоторых знакомых. Думаете, случайность? Отнюдь. Есть знаки зодиака, которым почти всегда хорошо вместе, и наоборот — знаки-антагонисты, сообщает kp.ua.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны упорные, прямолинейные, без двойного дна - не самые простые люди в общении. Ни в личной жизни, ни в бизнесе им не стоит выбирать себе в партнеры Овна или Тельца. Схожесть характеров тут вряд ли пойдет на пользу: упершись в свое мнение, каждый станет отстаивать собственную точку зрения. А ведь зачастую оппонента следует мудро пропустить вперед.
А вот союзы со Стрельцом, Весами, Львом и Рыбами, скорее всего, выдадутся продуктивными. Каждый из участников дополнит партнера недостающими качествами, сумеет подарить неожиданные идеи и поддержать в трудную минуту.
Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельца мощная шея, на которую многие норовят надеть ярмо: мол, давай паши, дорогой. Он и не против, конечно. Главное - не наглеть. Не наглеть и заботиться о труженике Тельце хорошо получается у Рака (этот союз практически идеален), Льва (тут со стороны Льва должно быть больше чувств), Девы и Козерога. С последними двумя лучше иметь общее дело, чтобы не потерять крепкую связь.
Редко удается безоблачно сосуществовать Тельцу с Близнецами и Тельцами. Но еще хуже со Скорпионом. Последний порой до изнеможения изматывает нашего героя постоянными придирками.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Близнец Близнеца чует издалека. Они очень хорошо знают друг друга и зачастую, чтобы выразить свои желания и чувства, им даже слова не нужны. Удачны отношения также с Раком, Водолеем и особенно Львом, который, скорее всего, будет оказывать покровительство пытающимся объять необъятное Близнецам.
Сложные отношения с Девами - страстные, но непрочные. Как ни странно, Близнецы умеют укротить непростой нрав Скорпиона. А вот союз с Козерогом может разочаровать: последнего нередко раздражает активность партнера.
Рак (22 июня - 22 июля)
Практически идеальная совместимость у Рака с Раком. Вместе пятиться, вместе принимать решения... Но если у них и встречаются разногласия, обычно побеждает женщина. Умный Рак-мужчина отойдет назад и будет наблюдать, что из этого получится (порой, чтобы потом сказать: "А я говорил"!). Но это не способно испортить их привязанность друг к другу. Скорее всего, дополнят Рака Рыбы. Во всех отношениях идеален для Рака Телец.
Зачастую на громкие конфликты, ссоры и выяснение отношений обречены Раки с связке с Водолеями и Козерогами. Этим людям лучше не встречаться на семейной кухне - хотя, конечно, бывают исключения.
Лев (23 июля - 22 августа)
Союз двух Львов окажется счастливым при соблюдении одного правила. Один из них не является лидером и с обожанием смотрит на другого. Двух вожаков в прайде не бывает!
Весы умеют просчитать настроение Льва и подстраиваться под его вкусы, интересы, запросы. Телец сможет долго выносить его благодаря недюжинному терпению. Скорпион даст Льву самые страстные отношения. Но, увы, их вряд ли удастся назвать долговечными. В ярком костре дрова сгорают быстро!
С Девой, Козерогом и Водолеем будет много напрасных слов, обещаний, но до нужного обоим результата они вряд ли дойдут. Если только сильно постараются.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Союз Девы и Девы больше подойдет для работы. Семейная жизнь все-таки подразумевает более тесный контакт. А Девы, увы, отнюдь не страстный знак. Им нужен партнер погорячее. И они, вероятнее всего, найдут его в лице Скорпиона, Козерога, Стрельца.
А вот от Водолеев, Раков и Рыб следует держаться подальше. В работе они попытаются свалить на чужие плечи свои заботы (это так Деве кажется!), а в личной жизни не дадут столь нужной любовной энергии.
Весы (23 сентября - 23 октября)
Партнерский союз со Скорпионом, с большой долей вероятности, выдастся гармоничным и плодотворным. Это касается всех сфер жизни. Брак будет наполнен страстью, работа - яркими проектами.
Хорошо, уютно Весам и со Стрельцом и Козерогом, Водолеем.
Взаимодействие же с Рыбами лучше свести к минимуму. Иначе может быть непонимание, доходящее до полного антагонизма.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Эта особь умеет мастерски запудрить мозги всем. И даже представителю своего же знака. Что поделаешь: два Скорпиона в одной банке не выживают. Плохо с ним может быть Тельцу и Овну.
Но вот, к примеру, со Стрельцом союз складывается. Партнеры поддерживают друг друга во всем, даже если видят, что их соратник не прав. Благоприятные отношения ждут также Скорпиона с Водолеем, Рыбами.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрелец - товарищ вспыльчивый. Лев - не менее. Но вот в работе у них случится почти идеальный тандем. А вот в личной жизни все будет зависеть от умения каждого выпускать пар. Если научатся делать это не друг на друга - смогут прожить долго и счастливо под одной крышей.
Хорошо ладит Стрелец с Водолеем и Рыбами (они умеют погасить пламя темперамента партнера).
С Козерогом же лучше не связываться. Ни уступок, ни понимания тут, как правило, не встретить.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерог плюс Козерог - это надо видеть! Икры из глаз и звуки разбитых тарелок! Разногласия ждут эту пару буквально во всем. Бурные ссоры меняются не менее пылким примирением.
Напротив, вместе с Водолеем или Рыбами можно ожидать настоящего счастья. И это касается не только семейной жизни. В деловых отношениях такое партнерство - одно из самых эффективных.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Водолей с Водолеем - идеальная пара. Прислушиваются к дыханию друг друга, угадывают желания и предвидят развитие событий. Неплохо складываются и отношения с Тельцом.
Отношения с Девой, Рыбами, как правило, полны недоразумений и недомолвок. Иногда возможен переход на личности вплоть до серьезных ссор.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гляжусь в тебя, как в зеркало! - под этими словами к Рыбе подпишется едва ли не каждая Рыба. Приятно, когда знаешь партнера до мелочей. В рабочей обстановке Рыба Рыбе доверит самые сложные дела, а в семье такой союз обычно отличается стабильностью.
Тельца Рыба будет проверять на прочность, но потом успокоится и доверится. Вообще же Рыба умеет найти общий язык со всеми в силу гиперуживчивого характера. Лучше, чем с остальными, с Козерогом. Хуже прочих - с Овном. Овен в большинстве случаев станет подавлять Рыб, пусть и не всегда осознанно.
Теги: Украина, Донбасс, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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