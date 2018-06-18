Гороскоп на наделю: ОВНЫ

Если вам скучно, это сигнал к действиям. Организуйте свою жизнь так, чтобы душа наполнялась свежими впечатлениями, интересной информацией везде и это не мешало работе. Добросовестное выполнение обязанностей является актуальным. Приготовьтесь к кропотливой, аккуратной работе, культивируйте дисциплинированность, пунктуальность, "сачковать" себе во вред. "Нагоняи" от шефа, беспочвенные придирки ходят по пятам (до 7 июля) с целью вас раздраконить. Держите удар! Менять работу смысла нет.

Ублажайте брачных избранников, выполняйте их прихоти – любовная идиллия в расцвете, способствует совместным наслаждениям. За старыми друзьями не гоняйтесь, отношения себя исчерпали – насильно мил не будешь.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Источник вдохновения для вас – это реализация глобальных желаний, процесс идет динамичным темпом. "Хочу" зажигает, командует парадом и вы способны достаточно заработать, приобрести запланированные покупки, ведь владеете высоким деловым искусством. Преуспеть можете везде, не ленитесь! Основные усилия направьте на домашние дела, а карьера подождет. Живите в любви и согласии с семьей, заботьтесь о детях, благоверных, под родной крышей царит счастье. Поэтому постарайтесь стать образцовым семьянином, брачным партнером. Сейчас рядом с вами спутники благочестивые и вы обязаны соответствовать их уровню. Делового сотрудничества тоже касается.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Сила созидания благодаря внутренней "перезагрузке" интенсивно растет, плохие привычки исчезают, интеллектуальный шарм прельщает поклонников. Вы преображаетесь к лучшему, разум, сердце, душа поют в унисон. Занимайтесь самообразованием, удовлетворяйте умственные аппетиты. Любознательность нынче не имеет границ. Вы обязаны получить новые знания, исчерпывающую информацию на многие "почему?" Познать неизведанное, стать мудрее – формируется новое мировоззрение на фундаменте старого, которое себя уже отжило (за 10 лет). Кто всем интересуется, учится новому – прогрессирует в развитии, доминирует в социуме. А учителя, наставники найдутся.

Рабочие, семейные дела требует активных усилий. Усердно выполняйте порученную работу (по-дружески помогайте коллегам) – здесь ничего нового, все знакомо. И помните: любой труд аккумулирует благостные ресурсы в этом году. Со временем это положительно отразится на здоровье, карьере, обогатит профессиональными навыками.

Гороскоп на неделю: РАКИ

Спрячьтесь подальше от шумного социума. Впрочем грамотно организовать бытие, жить по рациональным графику, где каждое мгновение должно приносить практические плоды, не удастся. Расслабьтесь и плывите по течению, ваше судно причалит к предназначенному берегу для решения чужих проблем. Проявляйте альтруизм, искренне делитесь достижениями, делайте подарки, подавайте милостыню нуждающимся. Если у вас благородные замыслы, а ресурсов или средств нет, не переживайте, помощь придет. Случайных людей обходите стороной, только доверенным лицам открывайте душу. У брачных пар – "нафталиновая атмосфера", партнер далек от совершенства, но рвать узы нельзя, именно ваша сердечная любовь поможет ему измениться к лучшему.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Перевернув новую страницу в дружеских отношениях, покажите на собственном примере, что умеете быть союзником по духу, цените настоящую дружбу, которая держится на общих идеалах. Сейчас вы на белом коне: обаятельные, сексуальные, но увлечений на стороне не ищите. Отдайте пыл страсти благоверных, делите поровну радости и печали, ведь они вас любят. Время укрепить союз и обустроить семейное гнездо. Если хромает здоровья, мучают старые болячки, не отчаивайтесь, большинство симптомов является плодом внушений. Придерживайтесь здорового образа жизни, подберите оздоровительную диету. И помните, организм – самовосстанавливающая система.

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Если работа по нраву, вдохновляет, но требует жертв (моральных, материальных, должностных), придется пойти на них. Иначе рискуете стать безработным. А помощники для реализации замыслов найдутся. Вы прекрасный работник и впоследствии компенсируете те потери. Не стоит погрязать в прагматических просчетах. Удовлетворяйте зов сердца. В должностной иерархии любая жертвенность от вас ( на благо подчиненных или высшего начальства) есть необходимым условием.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Вокруг суета-сует, жизнь бьет ключом, но обстоятельства требуют сбавить темп и побыть отшельником, чтобы не навредить здоровью. Если будете форсировать события, возникнет недомогание. Старайтесь трудиться наедине, наверстывать пробелы в работе. Помогайте несчастным, ухаживайте за больными. Быть эгоистом – навредить будущему.

Сфера обучения, защиты дипломов, сотрудничества с зарубежьем – очень динамичная. Но требует чрезвычайных ресурсов как с вашей стороны, так и с другой. Однако собственных средств предостаточно, поэтому не скупитесь, раскошеливайтесь, финансируйте благие программы. Деньги должны "работать"! Тогда богатство приумножится. В партнерских отношениях гармония, настройтесь на романтическую волну. Тогда будете любимы и желанны.

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Смотрите на вещи масштабно, с высоты, зацикленность на мелочах и деталях собьет с правильных ориентиров, прозеваете за мухой слона. Если оказались между двух "стульев", зависите от чужих ресурсов, пребывая в экстремальной обстановке, рисковать все-равно надо. "Пан или пропал", будет зависеть от того, насколько вы правильно определили глобальную жизненную цель. Это яркая звезда на небосклоне. Промах недопустим. Дорожите карьерой (бизнесом), семьей – тут вы как между молотом и наковальней. Будьте осторожны. Малейшая оплошность несет фатальные последствия. Ориентир – на любимого партнера.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

Градус конфронтации зашкаливает, активизировались открытые соперники, а вам остается умело интриговать за кулисами. И довольно продуктивно, создавая трамплин в будущее. Заклятые враги – это прагматичные желания, пронизанные шкурными интересами. Опирайтесь не на болтунов, а на друзей-коллег высокой духовной культуры. И рекламируйте себя. Но не очень вызывающе. Определяйтесь, с кем дальше по дороге, а с кем расстаться, кто самый достойный быть рядом. На работе, если вы отличный специалист, препятствий, проблем не бойтесь, а скрупулезно выполняйте рабочие обязанности, будьте организованными, дотошными в деталях. Опоздания, безответственность подорвут авторитет.

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Удовлетворяя чужие запросы, трудясь с воодушевлением, помогая людям, вы идете правильным маршрутом. На службе – мастер на все руки, умственные способности огромны, берите дополнительные обязательства, левые подработки. Время клепать деньги. Сейчас "что-то" будет изыматься, а "что-то" прибывать. Не бунтуйте, прошлое забирает "то", что обречены отдать. И забыть! Кто цепляется за отжившее, тот деградирует. А кто с радостью отпускает, тот получит самое лучшее и преуспеет. Деловых навыков тоже касается, прогресс неумолим и требует усовершенствовать мастерство, чтобы выйти победителем в конкурентной гонке. Дружите с сотрудниками, их опыт для вас очень ценен и поучителен.

В интимной сфере бурлят страсти, любите и наслаждайтесь друг другом. А если суженый начнет "пилить", потерпите и не ссорьтесь.

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

В партнерстве любовный бум. Одухотворение пылает, активизируя эндорфин наслаждений. Вам предначертано сцементировать союз высокими чувствами, где именно спутник является Музой. Это не временный импульс, а серьезное притяжение. Навеки. И вы здесь сердечный магнит. Если аппетиты зашкаливают, следует уравновесить "хочу" и "надо", реальность прагматична и не позволит разбазаривать средства (сексуальные ресурсы) на различные прихоти. Воздержитесь от займов, оформления кредитов.

В профессиональной сфере (бизнесе) фартовый период продолжается. Не впадите в гордыню, укрепляйте мосты сотрудничества, отдав бразды правления коллегам, компаньонам. Пускай творчески расцветают, не завидуйте, а радуйтесь, здесь ваша колоссальная заслуга. Вы плодородная основа основ, дающая прогресс развития окружающим в этом году.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Вы атлант домашнего благополучия. Труд на благо семьи – святое, здесь ваш жизненный аккумулятор заряжается, благосостояние растет. Не пасите задних, трудитесь с энтузиазмом. Любая работа – это праздник, где можно получить не только профессиональный опыт, деньги, но и закрутить романтическую интрижку. Если что-то в характере людей раздражает, измените свое отношение к ним: преображение на внутреннем уровне автоматически преобразует окружающий мир на тот, что соответствует вашему духовному развитию. По ходу событий скорее всего кто-то перехватит инициативу, а вам придется пойти на поводу их планов, желаний, привычек. Смиритесь и попробуйте действовать по обстоятельствам, не заглядывая далеко вперед. Иначе недоразумение приведет к затяжному охлаждения отношений.По возможности больше путешествуйте, особенно за рубеж. Здесь (до ноября) фортуна к вам благосклонна.

Источник: https://from-ua.com