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Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"
Октябрь станет месяцем серьезных испытаний. Практически каждый день судьба будет преподносить неожиданности и "сюрпризы", которые многих выбьют из привычной колеи.
При планировании чего-то важного нужно к решению подойти взвешенно и обдуманно: для большинства людей реальность в октябре во многом будет восприниматься искаженно. Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала "Фактам", какие дни в октябре стоит взять на "прицел" и обратить на них особое внимание. В большинстве гороскопов месяц октябрь прогнозируется весьма эмоциональным и неоднозначным, сообщает Диалог.UA.
1 и 2 октября будет тревожно и неспокойно. Эти дни в транзитной Луне, которая будет двигаться от Скорпиона к Тельцу. Это одни из самых сложных знаков Зодиака, поэтому данное время астропсихлог советует провести в тишине и покое, и свести к минимуму общение с окружающими во избежание конфликтов.
3 и 4 октября откроют прекрасные возможности для реализации задуманного. Особо повезет огненным знакам — Овну, Льву Стрельцу. Так что если вы давно хотели начать реализацию какого-либо проекта, то это время пришло. Также 4 октября не исключены денежные проблемы, поэтому в вопросах финансов надо быть очень осторожными.
5 октября Марс входит в созвездие Весов, где пробудет до 19 ноября. У представителей знака Весов такое положение планет на физическом уровне может вызвать недомогание вплоть до воспалений, на ментальном — повышенную раздражительность. А вот в личной жизни у многих замаячит перспектива хорошего знакомства.
9 октября - конфликтный день. Не стоит реагировать на чьи-то нервы и сказанные "в сердцах" слова. Внимательно стоит в этот день быть к своим вторым половинкам, не исключены супружеские измены.
С 11 по 16 октября эмоции могут выйти из-под контроля и привести к бурному выяснению отношений и, как следствие, серьезным конфликтам и ссорам вплоть до расставания. "Масла в огонь" может подлить и ревность. Правда, потом выяснится, что для подозрений причин не было. Но ревнивцы к этому моменту уже успеют наломать дров.
15 и 16 октября астропсихолог советует максимально осторожно обращаться с техникой и отказаться от пластических операций любой сложности.
С 17 по 19 октября Виттрок рекомендует взять себя в руки и отказаться от амбиций и тщеславия, чтобы избежать провокаций и конфликтов.
20 и 21 октября - время эмоционального напряжения, поскольку транзитная Луна будет в знаке Рака. Избежать дискомфорта можно будет, занявшись чем-нибудь приятным и любимым.
22 и 23 октября - дни для достижения самых смелых начинаний и целей. Больше всего повезет тем людям, чья деятельность связана с творчеством и публичностью.
26 и 27 октября – волнительные дени, когда многим захочется восстановления социальной справедливости. 28 октября может негативно отразиться на людях, имеющих неустойчивую психику, это день новолуния в знаке Скорпиона. Депрессии также могут быть подвержены и люди с достаточно крепкими нервами. Эксперт советует просто "перетерпеть" это непростое время.
30 и 31 октября транзитная Луна перемещается в знак Стрельца, где соединяется с Юпитером. Наступает благодатное время, фортуна на вашей стороне, судьба благосклонна и дает второй шанс на исполнение заветных желаний. Все будет хорошо.
источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, гороскоп, астролог
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