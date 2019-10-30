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Архив - Астрологический прогноз

Гороскоп финансов на ноябрь: у кого станут толще кошельки

30.10.2019 07:16
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Гороскоп финансов на ноябрь: у кого станут толще кошельки

Уже в ноябре многие знаки зодиака столкнутся с неожиданными возможностями и получат долгожданное выгодное финансовое предложение. Возможно, это будет повышение, а может - другое место работы. Все будет зависеть от ваших желаний и цели.

Так, астрологи назвали три знака зодиака, которые уже в ноябре получат новые возможности и выгодное финансовое предложение.

Овен

Этот знак зодиака уже давно ждет своего времени. Астрологи уверяют, что в ноябре все изменится. Если работа давно давно уже не приносит удовольствия - не бойтесь менять.

Стрелец

Представители этого знака зодиака уже совсем скоро почувствуют деньги и прекратят жаловаться на жизнь. Возможно, это будет повышение, но может - перспективное место работы.

Козерог

Несмотря на то, что этот знак зодиака любит стабильность, не бойтесь кардинальных изменений. Есть большая вероятность, что вам поступит интересное предложение.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, финансы, ноябрь
 
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