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Гороскоп финансов на ноябрь: у кого станут толще кошельки
Уже в ноябре многие знаки зодиака столкнутся с неожиданными возможностями и получат долгожданное выгодное финансовое предложение. Возможно, это будет повышение, а может - другое место работы. Все будет зависеть от ваших желаний и цели.
Так, астрологи назвали три знака зодиака, которые уже в ноябре получат новые возможности и выгодное финансовое предложение.
Овен
Этот знак зодиака уже давно ждет своего времени. Астрологи уверяют, что в ноябре все изменится. Если работа давно давно уже не приносит удовольствия - не бойтесь менять.
Стрелец
Представители этого знака зодиака уже совсем скоро почувствуют деньги и прекратят жаловаться на жизнь. Возможно, это будет повышение, но может - перспективное место работы.
Козерог
Несмотря на то, что этот знак зодиака любит стабильность, не бойтесь кардинальных изменений. Есть большая вероятность, что вам поступит интересное предложение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, финансы, ноябрь
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