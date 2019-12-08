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Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
ОВЕН
На этой неделе апрельским Овнам не удастся обойтись без повышения голоса или выслушивания претензий. А вот творческие порывы тех из вас, кто родился в первой декаде месяца, потребуют реализации, и будет хорошо, если найдется кто-то или что-то, чем вы по-настоящему увлечетесь. У Овнов марта сначала дела и контакты пойдут на должном уровне. Но со среды неожиданно возникнут проблемы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
ТЕЛЕЦ
В распоряжении рожденных в апреле и второй декаде мая окажутся удача, трудолюбие и умение общаться с людьми. У родившихся в первой декаде мая со среды, несмотря на то что каждый день принесет как позитив, так и негатив, по среднему арифметическому выпадает ноль. Сложности на работе сгладит теплое общение с близкими, либо, наоборот, коллеги помогут вам разрешить ваши личные проблемы.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов июня эта неделя не обойдется без неприятных сюрпризов. При этом учитывайте, что не лучшим образом на вашем душевном состоянии и работоспособности скажется общение с людьми, пребывающими в плохом настроении. Старайтесь держаться от них подальше. И только у майских Близнецов неделя наполнится полезными контактами и новыми идеями, а ваши попытки внести в жизнь перемены окажутся вполне успешными.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
У Раков июня и второй декады июля расхождения во взглядах на отдельные моменты жизни могут привести к серьезной ссоре с вашим окружением. Но теперь вы знаете о возможном конфликте, так что потрудитесь его не допустить. Родившиеся в первой декаде июля запросто справятся со всеми своими планами, наведут мосты с нужными людьми и красочно распишут свои идеи и проекты. А все потому, что вам удастся держать руку на пульсе происходящих событий. Прислушаетесь вы и к чужим советам — они тоже помогут вам выбрать верный путь и рассеять сомнения.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ
Львов середины знака не отпустит из своих цепких объятий работа, и все равно вам будет предъявлена масса претензий. Да и домашние начнут в штыки принимать ваши требования и пожелания. Остальные Львы будут собранны и оперативны, что значительно облегчит трудовой процесс и повысит ваш авторитет. Ну а в контактах с коллегами, близкими и друзьями вы, как правило, проявите спокойствие и дружелюбие, и это позволит вам воплотить в жизнь ряд своих идей.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ДЕВА
Рожденным до 12 сентября всюду будет сопутствовать удача: в делах, в творчестве и в отношениях. Вы полностью завладеете вниманием окружающих и не станете сдерживать своих теплых чувств к близким. У родившихся в конце знака, наоборот, много сил и энергии уйдет на разногласия. Будьте снисходительны к чужим слабостям и не пытайтесь силой навязать свое мнение. Гоните прочь плохое настроение и завышенные требования.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — четверг.
ВЕСЫ
Тем из вас, кто родился у границ знака, лучше не планировать на это время никаких важных дел, поскольку вас будет кидать из одной крайности в другую. То вам захочется быть в гуще событий, то, напротив, пределом мечтаний станут уединение и покой. У Весов середины знака в среду могут сложиться многие начинания, а в контактах с людьми последнее слово, как правило, останется за вами, ведь вы будете невероятно убедительны и красноречивы.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
СКОРПИОН
Период благоприятен для того, чтобы решить финансовые вопросы, продвинуться в делах карьеры или попробовать себя на новом поприще. Причем надо отдать вам должное, вы не купитесь на заманчивые, но нереальные предложения, трезво взвесив все «за» и «против». А еще можно использовать эти дни для продуктивного общения с близкими и друзьями. Не откажетесь вы от решения чужих проблем. И что примечательно — делать все это будете с удовольствием.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп, астрология, неделя
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