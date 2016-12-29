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В Луганской области неизвестные захватили завод экспериментального литья (ВИДЕО)
Вчера, 28 декабря, после 18:00 неизвестные в масках ворвались на предприятие "Сватовский завод экспериментального литья". Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Украинские Новости.
"Предоставив выписку из Госреестра о якобы смене собственника, неизвестные проникли на территорию завода. На территории на данный момент дежурит полиция. Не покидают завод директор и сотрудники, ятобы не дать захватчикам вывезти оборудование. Тем самым остановив работу предприятия, которое предоставляет работу местным жителям и является бюджетообразующим в городе", - говорится в сообщении.
В частности на предприятии сообщают, что после окончания рабочего дня, когда большинство сотрудников покинуло территорию предприятия, около 50-ти человек в военной форме совершили захват территории предприятия. Охрана из четырех человек была нейтрализована.
"Мы были не готовы к такому повороту. За 1,5 часа весь коллектив завода вернулся на предприятие, чтобы отстоять его и поддержать законное руководство, так как работаем вместе 10 лет. Были вызваны правоохранительные органы: полиция и спецназ, которые стали живым щитом между захватчиками и тружениками завода, чтобы не допустить кровопролития. Стоит обратить внимание, что захватчики находились в теплых помещениях, в то время как заводчане мерзли на холоде. Сегодня утром весь коллектив объявил блокаду, заявив, что ни при каких обстоятельствах не станет работать на лжеруководство. Я являюсь директором завода длительное время. Меня знает и местная власть и прокуратура, однако от них на данным момент мы никакой поддержки не получили", - рассказал директор предприятия Сергей Ивченко.
Директор завода и работники обратились за помощью к власти, а также к Министру юстиции Украины Павлу Петренко и его заместителю по вопросам государственной регистрации.
Напомним, собственник "Сватовского завода экспериментального литья" Сергей Белогородский уже полгода находится в СИЗО по заявлению бывшего бизнес партнера Владислава Дрейгера, который обвинил его в сотрудничестве с сепаратистами.
Как утверждают адвокаты собственника, с помощью неких регистраторов рейдеры одновременно захватили помимо Сватовского завода и другие предприятия: "Голден Сидс", "Союз заводов тяжелого машиностроения", "Частная Охрана", "Агрофирма "Маяки", "Рай-Александровский элеватор". Адвокаты уверяют, что под предлогом уголовного производства у него планомерно захватывают имущество. В поддержку бизнесмена выступили сотрудники его предприятий, которые говорят, что в обвинения Белогородского в пособничестве терроризму не верят.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Луганская область, завод, захват
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