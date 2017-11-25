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Полиция Луганщины рассказала о без вести пропавших

25.11.2017 17:38
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Полиция Луганщины рассказала о без вести пропавших

Оперативники Лисичанского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) установили местонахождение 41-летнего местного жителя, который с сентября 2017 находился в розыске, как без вести пропавший. Мужчина жертвой преступления не стал.

Тем временем, в Старобельский отдел полиции поступило заявление 39-летней местной жительницы о том, что с июля 2016-го не выходит на связь ее 37-летний муж, который находился в г. Ростов-на-Дону РФ на подработках.

А в Сватовский отдел полиции поступило сообщение 42-летней местной жительницы о том, что 12 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее 47-летняя знакомая.

Данные факты зарегистрированы. Принимаются меры по установлению местонахождения пропавших, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, без вести пропавшие
 
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