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Оккупанты ОРЛО заявили, что сбили беспилотник ВСУ
09.08.2018 08:44
Оккупанты «ЛНР» заявили, что сбили беспилотник ВСУ, который по их словам, проводил разведку над территорией ОРЛО.
«Представитель НМ ЛНР» Андрей Марочко заявил: «Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем в очередной раз нарушили Минские договоренности, передает donpress.com.
Подтверждением тому является сбитый вчера силами ПВО Народной милиции украинский беспилотник одного из подразделений 53-й бригады ВСУ, который вел разведку над территорией Республики».
Теги: Донбасс, разведка, беспилотник, ЛНР, сбили, ВСУ, ПВО, Минские договоренности, оккупанты, ОРЛО
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