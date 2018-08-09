Оккупанты ОРЛО заявили, что сбили беспилотник ВСУ

09.08.2018 08:44

Оккупанты «ЛНР» заявили, что сбили беспилотник ВСУ, который по их словам, проводил разведку над территорией ОРЛО.

«Представитель НМ ЛНР» Андрей Марочко заявил: «Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем в очередной раз нарушили Минские договоренности, передает donpress.com.

Подтверждением тому является сбитый вчера силами ПВО Народной милиции украинский беспилотник одного из подразделений 53-й бригады ВСУ, который вел разведку над территорией Республики».