Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-4

29.06.2019 12:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Члены НВФ из гранатометов обстреляли жилой сектор в Золотом-4

Подразделения НВФ 27 июня совершили обстрел мирного населенного пункта Золотое-4 вдоль линии разграничения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Факт обстрела населенного пункта Золотое-4 зафиксировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.
По данным СЦКК, обстрел Золотого-4 произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Члены НВФ вели обстрел с направления населенного пункта Золотое-5 из станкового противотанкового гранатомета. В результате была разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.
Также на дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.
«Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению», — отметили в ведомстве.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, Минские договоренности, Золотое, СЦКК, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх