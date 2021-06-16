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На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок
В Луганской области разоблачен механизм изготовления и распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19 (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщает 06452.com.
По данным следствия, подделки справок об отрицательном результате исследований на коронавирус организовал житель поселка Меловое Старобельского района, который является владельцем местной аптеки. Распространял их среди граждан, которые пересекали государственную границу на пункте пропуска «Меловое». Стоимость «справки» составляла 600 гривен.
Мужчина с помощью компьютерного оборудования распечатывал фальшивые копии бланков сети медицинской лаборатории из списка Министерства здравоохранения. Они содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском.
Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи «справок» с отрицательными результатами лабораторного исследования. В ходе санкционированных обысков у мужчины обнаружены и изъяты справки-результаты исследований, блокноты с черновыми записями, флешносители, компьютерная техника.
Сейчас решается вопрос о сообщение указанному лицу о подозрении в совершении преступления. За указанные действия предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
Теги: подделка, КПВВ, справка, COVID-19, Меловое
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