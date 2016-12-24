Украинская разведка подтвердила, что обстрел боевиками Дебальцево был предпринят "для картинки" в российских СМИ

24.12.2016 18:05

Боевики обстреляли Дебальцево из минометов 82 калибра, чтобы снять видео и обвинить украинскую сторону. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Противник осуществил мероприятия с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря.

Вчера, 23 декабря, российские оккупационные войска совершили обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлекли корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Напомним, с полуночи на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске. По состоянию на утро в СЦКК сообщали, что боевики прекратили обстрелы, однако на мариупольском направлении уже тогда был зафиксирован один обстрел. Затем появились данные об обстрелах боевиками населенных пунктов Желтое, Марьинка, Широкино и Новотроицкое.