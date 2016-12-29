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Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций
Российское командование увольняет "задним числом" погибших и раненых военнослужащих на Донбассе, чтобы не выплачивать компенсаций. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом", военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как такой, что получил увечья в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 26 декабря с.г. личный состав одного из подразделений 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях.
"С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения", - добавили в сообщении.
Напомним, в период с 19-25 декабря в результате активных боевых действий погибли 18 боевиков, 28 получили ранения.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики
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