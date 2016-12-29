Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций

29.12.2016 16:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций

Российское командование увольняет "задним числом" погибших и раненых военнослужащих на Донбассе, чтобы не выплачивать компенсаций. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.

"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом", военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как такой, что получил увечья в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 26 декабря с.г. личный состав одного из подразделений 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях.

"С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения", - добавили в сообщении.

Напомним, в период с 19-25 декабря в результате активных боевых действий погибли 18 боевиков, 28 получили ранения.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх