Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций

29.12.2016 16:47

Российское командование увольняет "задним числом" погибших и раненых военнослужащих на Донбассе, чтобы не выплачивать компенсаций. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.

"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, который выполняет задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом", военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как такой, что получил увечья в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 26 декабря с.г. личный состав одного из подразделений 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях.

"С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения", - добавили в сообщении.

Напомним, в период с 19-25 декабря в результате активных боевых действий погибли 18 боевиков, 28 получили ранения.

Источник: from-ua.com.