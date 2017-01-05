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Архив - Донецкая область

Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»

05.01.2017 19:05
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Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»

Донецкие боевики отказываются признавать паспорта так называемой «ЛНР» и не пропускают через свои блокпосты жителей оккупированной Луганщины с документами «Луганской республики».

Как сообщил на своей странице в Фейсбук замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука,  донецкие «пограничники» назвали паспорта «ЛНР» ксивами и потребовали предъявить украинские документы.

«Молодые люди из Луганска, получив паспорта «ЛНР», отправились в заграничное путешествие – в «ДНР», - написал Георгий Тука. – Каково же было их удивление, когда «пограничники» «ДНР» их не впустили».

По словам замминистра, донецкие боевики заявили, что паспортов так называемой «ЛНР» они не знают.

«Что это за ксивы??? – заявили «пограничники». – Мы таких не знаем! Украинские паспорта есть?».

 

Источник: lugradar.net.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР
 
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