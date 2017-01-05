Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»

05.01.2017 19:05

Донецкие боевики отказываются признавать паспорта так называемой «ЛНР» и не пропускают через свои блокпосты жителей оккупированной Луганщины с документами «Луганской республики».

Как сообщил на своей странице в Фейсбук замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, донецкие «пограничники» назвали паспорта «ЛНР» ксивами и потребовали предъявить украинские документы.

«Молодые люди из Луганска, получив паспорта «ЛНР», отправились в заграничное путешествие – в «ДНР», - написал Георгий Тука. – Каково же было их удивление, когда «пограничники» «ДНР» их не впустили».

По словам замминистра, донецкие боевики заявили, что паспортов так называемой «ЛНР» они не знают.

«Что это за ксивы??? – заявили «пограничники». – Мы таких не знаем! Украинские паспорта есть?».

Источник: lugradar.net.