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Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»
Донецкие боевики отказываются признавать паспорта так называемой «ЛНР» и не пропускают через свои блокпосты жителей оккупированной Луганщины с документами «Луганской республики».
Как сообщил на своей странице в Фейсбук замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, донецкие «пограничники» назвали паспорта «ЛНР» ксивами и потребовали предъявить украинские документы.
«Молодые люди из Луганска, получив паспорта «ЛНР», отправились в заграничное путешествие – в «ДНР», - написал Георгий Тука. – Каково же было их удивление, когда «пограничники» «ДНР» их не впустили».
По словам замминистра, донецкие боевики заявили, что паспортов так называемой «ЛНР» они не знают.
«Что это за ксивы??? – заявили «пограничники». – Мы таких не знаем! Украинские паспорта есть?».
Источник: lugradar.net.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР
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