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В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт
На блокпосту в Бахмуте Донецкой области во время проверки лиц с оружием народный депутат помешал проведению осмотра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
"Около 13:00 на блокпосту в Бахмуте полицейские остановили автобус "ПАЗ", в котором находились около 20 человек в камуфлированной одежде, а некоторые в масках на лице. Транспортное средство двигалось в сопровождении одного из народных депутатов Украины", - сообщили в полиции.
Во время проверки лиц и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин "СКС", который имел визуальные признаки изменения конструкции.
На место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа полиции, представитель разрешительной системы, но народный депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал с места событий, не предоставив возможности провести работникам полиции необходимые следственные действия.
В сообщении полиции не указана фамилия народного депутата, однако "Украинская правда" сообщает, что речь идет о депутате от "Самопомочи" Семене Семенченко.
Семенченко, в свою очередь, на странице в Facebook прокомментировал это сообщение так: "Я сделаю все, чтобы помочь своим товарищам защитить Украину здесь на блокаде. И можете писать про меня, что хотите. Мне все равно. Потому что знаю, что такое Настоящи
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, конфликт, блокада, Полиция Донбасса, Семен Семенченко, Бахмут
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