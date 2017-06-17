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В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"
По центральному проспекту прошла колонна военной техники в сопровождении полицейских авто. Правоохранители и военнослужащие Нацгвардии Украины следят за тем, чтобы праздничные мероприятия мероприятие прошли в безопасных условий.
В 9 утра возле торгового центра «Амстор» выстроилась легковая и бронированная колесная техника, которая, сформировавшись в колонну, двинулась по проспекту Мира до Театральной площади. Основная торжественная часть мероприятия состоялась там в 10.00. Поздравить и наградить защитников города, которые три года назад восстановили Украинский контроль над Мариуполем, пришли почетные гости. Среди них - заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Троян и заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Полиция Мариуполя переведена в усиленный режим несения службы. Кроме внутреннего контроля за правопорядком, увеличено количество сотрудников на блокпостах в целях недопущения попадания внутрь города лиц, вынашивающих намерение по дестабилизации состояния.
На территории проведения торжеств работают усиленные наряды полиции. В авторежиме территорию объезжают экипажи патрульных. Сотрудники, отвечающие за безопасность дорожного движения, следят за правопорядком на дорогах вблизи проведения мероприятия.
Кроме того, в театральном сквере развернут координационный штаб, откуда происходит управление всеми нарядами, которые задействованы на обеспечение безопасности во время празднования.
Источник: i24.com.ua
Теги: Мариуполь, праздник, формирование, освобождение
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