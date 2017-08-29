Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса

29.08.2017 16:21

Перед Кремлем возник выбор: признавать “ДНР” и “ЛНР” как суверенные государства или смириться с потерей этих территорий. При этом десятки тысяч коллаборантов и оккупантов будут люстрированы или “репрессированы”. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов уверяет, что Москва должна немедленно принять решение о будущем оккупированного Донбасса, чтобы не потерять “республики”, передает “Диалог.UA”.

Он также отметил, что жители оккупированных территорий устали от боевых действий, особенно на фоне непонимания будущего с/без России. Этой ситуацией успешно может воспользоваться официальный Киев – более гибкая стратегия позволит привлечь на свою сторону жителей ОРДЛО, и в итоге Украина получит большинство голосов мирных жителей.