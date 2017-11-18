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Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября
Все КПВВ работают в штатном режиме. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения, пишут волонтеры Донбасс СОС в Фейсбуке.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -50/100;
«Марьинка» -40/170;
«Новотроицкое» 200/80;
«Гнутово» -60/100.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
6-30. Из Горловки авто очередь между 1и 2 поворотом. Пешая очередь также большая.
9-00 Из Горловки за 1,5 часа продвинулись на 7 машин. В основном едут бусы. ЛьготнаЯ стоит
10-00 Основная очередь уже за вторым поворотом. В льготной очереди до 30 авто. Движение слабое.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка.
7-00 В сторону Украины , очередь машин очень большая. Пешие также прибывают. Где-то на 3 автобуса.
9-00 На Каргиле из Донецка очередь заканчивается в конце моста
9-20 Из Курахово в сторону Донецка более 120 авто
9-40 На Марьинском КПВВ в сторону Донецка очередь за вторую посадку(приближается к кругу).
льготы машин до 30.
10-00 в сторону Донецка на нулевом автомобили за второй посадкой. Ближе к кольцу.
10-15 На укр нулевом в сторону Донецка немного продвигаемся. За полчаса пару протяжек машин по 10-15 проехали
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-00 на Донецк более 130
9-30 В сторону Донецка: на Новотроицкое подъехали в 5-30. Пропускали достаточно быстро. Сейчас на Еленовке- до 10 авто. Пеших очень много
10-10 В сторону Донецка: на Новотроицком: очередей больших нет, пеших очень много, на перлине никого;
В сторону Мариуполя: Перлина авто до 3 туалета
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
В сторону Донецка 30 машин перед Укр кпп
9-00 Гнутово из украины машин 70, а в сторону Донецка около 30-35 авто.
10-00 На "таможне" в сторону Мариуполя до середины Куликово, движение стандартное. На Гнутово 60 машин, движение есть.
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ПОМНИТЕ!
О коррупции или неправомерных действий сотрудников на блокпостах обязательно сообщайте по следующим телефонам:
Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса «Пульс»: (044) 284-00-07.
Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно).
Телефон «горячей» линии СБУ: 0800 50 14 82.
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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