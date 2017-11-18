Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября

18.11.2017 12:08

Все КПВВ работают в штатном режиме. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения, пишут волонтеры Донбасс СОС в Фейсбуке.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -50/100;

«Марьинка» -40/170;

«Новотроицкое» 200/80;

«Гнутово» -60/100.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

6-30. Из Горловки авто очередь между 1и 2 поворотом. Пешая очередь также большая.

9-00 Из Горловки за 1,5 часа продвинулись на 7 машин. В основном едут бусы. ЛьготнаЯ стоит

10-00 Основная очередь уже за вторым поворотом. В льготной очереди до 30 авто. Движение слабое.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка.

7-00 В сторону Украины , очередь машин очень большая. Пешие также прибывают. Где-то на 3 автобуса.

9-00 На Каргиле из Донецка очередь заканчивается в конце моста

9-20 Из Курахово в сторону Донецка более 120 авто

9-40 На Марьинском КПВВ в сторону Донецка очередь за вторую посадку(приближается к кругу).

льготы машин до 30.

10-00 в сторону Донецка на нулевом автомобили за второй посадкой. Ближе к кольцу.

10-15 На укр нулевом в сторону Донецка немного продвигаемся. За полчаса пару протяжек машин по 10-15 проехали

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-00 на Донецк более 130

9-30 В сторону Донецка: на Новотроицкое подъехали в 5-30. Пропускали достаточно быстро. Сейчас на Еленовке- до 10 авто. Пеших очень много

10-10 В сторону Донецка: на Новотроицком: очередей больших нет, пеших очень много, на перлине никого;

В сторону Мариуполя: Перлина авто до 3 туалета

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

В сторону Донецка 30 машин перед Укр кпп

9-00 Гнутово из украины машин 70, а в сторону Донецка около 30-35 авто.

10-00 На "таможне" в сторону Мариуполя до середины Куликово, движение стандартное. На Гнутово 60 машин, движение есть.

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