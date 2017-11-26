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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет

26.11.2017 09:57
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СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), наблюдатели уточняли информацию о ситуации, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения в пос. Травневое.

23 и 24 ноября команда Миссии по-отдельности поговорила по телефону с двумя жителями пос. Травневое (51 км к северо-востоку от Донецка), которые сообщили, что в поселке, где всё еще проживают около 120 человек (в том числе двое детей возрастом до 5 лет), с 16 ноября отсутствует электроснабжение.

Военное ТВ Украины опубликовало сюжет из населенных пунктов Травенове и Гладосово, которые недавно перешли под контроль сил АТО. Журналист Андрей Цаплиенко назвал эту операцию "самым крутым успехом ВСУ за последнее время".

Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) предоставили гуманитарную помощьжителям взятых под контроль украинскими военными Травневого и Гладосово.

Отметим, что 25 ноября пресс-центра штаба АТО распространил заявление, в котором предупредил о возможных провокациях со стороны боевиков в связи с тем, что представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Травневое.

В свою очередь, украинская сторона СЦКК заявила, что подразделения ВСУ не осуществляли продвижения вперед, полностью придерживаясь Минских договоренностей.



Теги: Донбасс, освобождение, АТО, СММ ОБСЕ
 
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