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Архив - Донецкая область

В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи

02.12.2017 16:02
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В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о новых нарушениях со стороны оккупантов Донбасса.

Согласно последнему отчету СММ ОБСе (опубликован вечером 1 декабря), в неподконтрольном районе Луганской области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружений, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 4 танка (Т‑72).

Кроме того, в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 9 боевых машин пехоты (БМП-1) и 1 бронетранспортер (МТ‑ЛБ), стоявшие у жилых домов в с. Новая Марьевка (64 км к югу от Донецка), а также траншеи (длинной примерно 25 м) в районе с. Заиченко (26 км к северо‑востоку от Мариуполя). По их оценке, траншеи появились там не более пяти дней тому назад.

По данным воздушного наблюдения за 28 ноября, вблизи железнодорожной станции в Дебальцево была обнаружена, предположительно, бронированная машина военного типа.



Теги: Донбасс, танки, СММ ОБСЕ, ОРЛО, ОРДО
 
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