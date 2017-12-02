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Захарченко вернулся к курятине
Главарь "ДНР" Александр Захарченко прибыл сегодня в Шахтерск на птицефабрику. Событие в какой-то мере знаковое, учитывая, что Захарченко некогда торговал окорочками.
Но на фабрику он прибыл не "тряхнуть стариной". Там сегодня представили новое оборудование, позволяющее, по данным пророссийских СМИ псевдореспублики, увеличить производство продукции в 2,5 раза.
По словам главаря "ДНР", производительность нового оборудования составляет порядка 6,5 тысяч голов птицы в час. "Это первый шаг к полному обеспечению нашего населения продукцией", - уверял Захарченко журналистов.
По его словам, новинка позволит производить порядка 1,5 тысячи тонн мяса в месяц, а впоследствии увеличить производство до шести тысяч тонн.
Технолог цеха убоя и переработки мяса птицы Илья Мусафиров уточнил, что благодаря оборудованию птицефабрика увеличит свое производство в 2,5 раза.
Теги: Донбасс, птицефабрика, ДНР, Захарченко, ОРДО, куры
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