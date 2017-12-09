Украинские воины погибли у Водяного, Каменки и Травневого

09.12.2017 12:54

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил подробности о вчерашних потерях на донбасском фронте.



По словам полковника, 8 декабря в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону позиций сил АТО 107 мин калибров 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие 16 раз открывали огонь, используя штатное вооружение.



"С грустью сообщаем, что вчера в результате обстрелов российско-оккупационными войсками погибли четыре военнослужащих ВС Украины. Это произошло вблизи Водяного, Каменки и Майского. Кроме этого, двое военнослужащих получили ранения и боевое травмирования, - сообщил Мотузяник. - Раненых бойцов оперативно эвакуировали в медицинские учреждения и военные мобильные госпитали".



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