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Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО
18.01.2018 07:43
В зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает apostrophe.ua.
На Луганском направлении в районе Светлодарской дуги боевики активизировались в темное время суток. Также они вели огонь из гранатометов и 120-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении противник проявил высокую огневую активность в районе Авдеевки, применив 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего боевики за минувшие сутки семь раз открывали огонь по позициям сил АТО. Украинские военные в двух случаях открывали огонь в ответ.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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