Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО

18.01.2018 07:43

В зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает apostrophe.ua.

На Луганском направлении в районе Светлодарской дуги боевики активизировались в темное время суток. Также они вели огонь из гранатометов и 120-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник проявил высокую огневую активность в районе Авдеевки, применив 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего боевики за минувшие сутки семь раз открывали огонь по позициям сил АТО. Украинские военные в двух случаях открывали огонь в ответ.