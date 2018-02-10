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Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчне работают в штатном режиме. Сиутацию там прокомментировали пользователи соцсетей, которым приходится пересекать КПВВ.
Как сообщает Донбасс СОС, пользователи соцсетей пишут следующее (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-00 На КПВВ "ДНР" в сторону Артемовска пеших практически нет.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-20 Из Донецка на Каргиле 70 общей и 25 льготы. Движение очень слабое
9-00 Очередь до начала моста. Льготка машин 25. Пеших мало. В сторону Украины.
9-30 на Донецк очередь почти до кольца. Движение есть, но редко.
9-45 На Каргиле из Донецка от моста
9-50 Сейчас на каргиле из Донецка около 25 машин
10-00 на каргиле в Курахово с моста, 0 до блоков
с Курахово на второй посадке
10-10 На Марьинке в сторону Донецка довольно быстро пропускают
На Марьинском нулевом машин очень мало.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-30 На Еленовке в Мариуполь очередь не большая. На Перлыне около 30 авто. Много
перевозчиков
На Еленовке очередь в сторону Мариуполя до середины расстояния между блокпостом и церковью... льготников едет много....
На Еленовке в сторону Мариуполя машин 60, льготников пока машин 20-25.
8-50 Новотроицкое в Донецк машин 80
Новотроицкое в сторону Донецка : конец очереди на середине моста
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 100, очередь до середины большого моста. Льготы 15-20. Машины постоянно прибывают, но движение есть. Пеших полный навес.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.
12-10 На Мариуполь на Еленовке пусто.
на еленовке на донецк машин 40. новотроицк на донецк быстро ,
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-00 в сторону Донецка около 35 авто
10-45 В Пищевике на Донецк около 145 авто
Как сообщает Госпогранслужба Украины, сегодня утром в КПВВ у линии соприкосновения на Донетчине скопилось 440 авто.
Напомним, что за прошедшие сутки, 9 февраля, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, наблюдалось увеличение пассажиро транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ
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