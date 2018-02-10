В "ДНР" ждут представителей ООН и МККК

10.02.2018 09:51

Визит главы миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионы Фрейзер в Донецк (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория, пророссийская группировка "ДНР") ожидается 21 февраля.



Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова. Она также отметила, что 20 февраля псевдореспублику посетит глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман. В обоих случаях планируется обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и вопросов подготовки к обмену пленными.



Ранее Морозова сообщила, что украинская сторона передала список лиц, которых Киев готов передать Донецку в рамках очередного этапа обмена пленными.