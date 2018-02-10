Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" ждут представителей ООН и МККК

10.02.2018 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" ждут представителей ООН и МККК

Визит главы миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионы Фрейзер в Донецк (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория, пророссийская группировка "ДНР") ожидается 21 февраля.

Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова. Она также отметила, что 20 февраля псевдореспублику посетит глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман. В обоих случаях планируется обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и вопросов подготовки к обмену пленными.

Ранее Морозова сообщила, что украинская сторона передала список лиц, которых Киев готов передать Донецку в рамках очередного этапа обмена пленными.



Теги: Донбасс, ООН, ДНР, пленные, ОРДО, МККК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх