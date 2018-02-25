Тука о миротворцах для Донбасса: Россия принудительно соглашается на это

25.02.2018 08:07

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта.



"Миротворческие миссии идут исключительно при добровольном согласии всех участников конфликта. Поэтому я надеюсь, что прежде, чем будет сделан такой шаг, будет достигнуто принципиальное согласие в первую очередь России и во вторую – Украины… Если мы не будем на это соглашаться, этого не будет. Я думаю, что ни у кого никаких иллюзий нет – Россия не добровольно соглашается на это, она принудительно соглашается на это… Если кто-то рассчитывает, что зайдут миротворческие силы и начнут, условно говоря, за нас воевать, то это не соответствует действительности", – заявил Тука эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"



Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.

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