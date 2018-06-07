Стали известны подробности гибели и ранений украинских воинов в зоне ООС

07.06.2018 15:31

Об обстоятельствах гибели и ранения украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил сообщил командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик.



"Подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на Донецком направлении. Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл, - рассказал подполковник. - Военнослужащие наблюдательного поста с опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружил противника и вступил в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона. Вследствие решительных и смелых действий наступление противника было отбито. В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной. Командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих".

Напомним, что ранее была опубликована новая карта обстрелов с Донбасского фронта.

Ранее сообщалось, что 6 июня погибли и были ранены воины Объединенных сил (ОС).



Противник вчера 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов.



Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.