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Стали известны подробности гибели и ранений украинских воинов в зоне ООС
Об обстоятельствах гибели и ранения украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил сообщил командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик.
"Подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на Донецком направлении. Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл, - рассказал подполковник. - Военнослужащие наблюдательного поста с опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружил противника и вступил в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона. Вследствие решительных и смелых действий наступление противника было отбито. В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной. Командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих".
Напомним, что ранее была опубликована новая карта обстрелов с Донбасского фронта.
Ранее сообщалось, что 6 июня погибли и были ранены воины Объединенных сил (ОС).
Противник вчера 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов.
Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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- В Донецке появился украинский флаг16:12
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- Стали известны подробности гибели и ранений украинских воинов в зоне ООС15:31
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