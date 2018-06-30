- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Донбасс: мать ранила 19-летнего сына10:55
Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон
За прошедшие сутки, 29 июня, на линии соприкосновения оккупанты Донбасса, демонстративно пренебрегая минскими договоренностям, во время обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины применяли минометы, танки и БМП. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины, отметив, что всего со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 обстрелы оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины.
Боевики выпустили по позициям Объединенных сил (ОС) 4 мины из минометов калибра 120 мм и 26 - из минометов калибра 82 мм.
С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военнослужащие 18 раз открывали огонь.
На Луганском направлении вчера зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов.
Так, несколько раз в течение суток противник из 82-миллиметровых минометов обстреливал опорные пункты подразделений ОС в районе Луганского и Крымского. В районе н.п. Новотошковское в полдень по украинским позициям шесть выстрелов сделал танк. В конце суток было зафиксировано обстрел из БМП опорных пунктов ОС вблизи Майского (Травневого).
Провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Светлодарск, Новгородское и Новозвановка.
На Донецком направлении в пятницу зафиксировано 20 обстрелов в сторону сил ОС.
Так, из минометов калибра 120 мм враг ночью и вечером обстрелял позиции украинских воинов соответственно в районе населенных пунктов Бердянское и Гнутово.
Вечером вражеский обстрел из вооружения БМП зафиксирован в районе Павлополя.
Гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие за прошедшие сутки оккупанты применяли вблизи населенных пунктов Марьинка, Пески, Лебединское, Широкино, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Новомихайловка, Верхнеторецкое.
В районе Невельского вечером позиции подразделений ОС были дважды обстреляны из стрелкового оружия, в том числе один раз противник пытался вести снайперский огонь. Благодаря принятым нашими военными мерам эта попытка не была успешной.
В результате боевых действий вчера двое украинских воинов были ранены. По уточненным данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск вчера удалось уничтожить, двоих - ранить.
Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
По данным представителей Минобороны, сегодня, 30 июня, с полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ на Донбассе зафиксировано 3 прицельных обстрела.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы, ООС
- В рядах донбасских боевиков царит паника из-за возросших потерь
- Боевики «ДНР» под Зайцево понесли серьезные потери
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета
- Волонтер: "У нас сегодня много погибших и раненых... Соседи завезли самонаводящиеся мины"
- Хорошая новость из зоны АТО: "Похоже, российскую минометную батарею раскатали под ноль"
- Украина понесла потери в зоне АТО
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть