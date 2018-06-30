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Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон

30.06.2018 13:20
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Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон

За прошедшие сутки, 29 июня, на линии соприкосновения оккупанты Донбасса, демонстративно пренебрегая минскими договоренностям, во время обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины применяли минометы, танки и БМП. Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины, отметив, что всего со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 обстрелы оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины.

Боевики выпустили по позициям Объединенных сил (ОС) 4 мины из минометов калибра 120 мм и 26 - из минометов калибра 82 мм.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военнослужащие 18 раз открывали огонь.

На Луганском направлении вчера зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов.

Так, несколько раз в течение суток противник из 82-миллиметровых минометов обстреливал опорные пункты подразделений ОС в районе Луганского и Крымского. В районе н.п. Новотошковское в полдень по украинским позициям шесть выстрелов сделал танк. В конце суток было зафиксировано обстрел из БМП опорных пунктов ОС вблизи Майского (Травневого).

Провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Светлодарск, Новгородское и Новозвановка.

На Донецком направлении в пятницу зафиксировано 20 обстрелов в сторону сил ОС.

Так, из минометов калибра 120 мм враг ночью и вечером обстрелял позиции украинских воинов соответственно в районе населенных пунктов Бердянское и Гнутово.

Вечером вражеский обстрел из вооружения БМП зафиксирован в районе Павлополя.

Гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие за прошедшие сутки оккупанты применяли вблизи населенных пунктов Марьинка, Пески, Лебединское, Широкино, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Новомихайловка, Верхнеторецкое.

В районе Невельского вечером позиции подразделений ОС были дважды обстреляны из стрелкового оружия, в том числе один раз противник пытался вести снайперский огонь. Благодаря принятым нашими военными мерам эта попытка не была успешной.

В результате боевых действий вчера двое украинских воинов были ранены. По уточненным данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск вчера удалось уничтожить, двоих - ранить.

Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

По данным представителей Минобороны, сегодня, 30 июня, с полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ на Донбассе зафиксировано 3 прицельных обстрела.



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы, ООС
 
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