Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"

09.06.2018 07:45

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что после того, как осенью прошлого года в т.н. "ЛНР" утвердили нового главаря, такая же судьба может ждать и главного в "ДНР" Александра Захарченко. Кремль планирует сменить его из-за мафиозных схем по воровству российских денег.



В интервью "Апострофу" Тымчук сообщил, что возможным преемником Захарченко может стать нынешний т.н. "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин. Он отметил, что разговоры о смене главаря боевиков ведутся, как минимум, полгода и в Донецк неоднократно приезжали посланники из РФ, которые изучали вопросы на местах.



"Логика смены очень проста: в России прекрасно понимают, что "административная вертикаль" "ЛНР/ДНР" превратилась в мафиозные структуры. Идет просто-напросто дерибан практически всех ресурсов, начиная от финансовых и заканчивая материально-техническими, которые поступают из России. В Кремле, видя минимальный эффект на выходе, с одной стороны, сокращают финансирование, что мы видим с прошлого года. С другой стороны, они понимают, что нужно решать вопросы эффективного использования тех ресурсов, которые они вкачивают в эту территорию", – рассказал Тымчук.



При этом координатор ИС подчеркнул, что менять Захарченко будет сложнее, чем ранее экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, потому что у главаря "ДНР" более мощный имидж. В то же время Тымчук уверен, что если Пушилин и займет место Захарченко, то для Украины в этом ничего не изменится.



"Еще деятельностью, которая была связана с минской группой, Пушилин показал себя послушным ретранслятором месседжей из Кремля. Поэтому не стоит ожидать никаких изменений", - добавил координатор группы "Информационное сопротивление".

Ранее мы сообщали, что в "ДНР" царят панические настроения. Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Впрочем, не столь важно, на кого заменят (и заменят ли) Захарченко. Правит в "ДНР" (равно как в "ЛНР") не "глава народной республики", боссы из Кремля. И судьба с треском вылетевшего со своего "трона" экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого - яркое тому подтверждение.

Напомним, что вечером 24 ноября 2017-го сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Недавно он признался, что намерен принять участие в "выборах", которые оккупанты Донбасса обещают провести осенью нынешнего года.