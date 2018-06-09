- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- Авдеевка осталась без воды надолго: обстреляна ДФС21:43
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы21:19
- Случайный выстрел, спасший жизни многих: Доник об инциденте с автобусом под Голубивским20:59
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе19:27
Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"
Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что после того, как осенью прошлого года в т.н. "ЛНР" утвердили нового главаря, такая же судьба может ждать и главного в "ДНР" Александра Захарченко. Кремль планирует сменить его из-за мафиозных схем по воровству российских денег.
В интервью "Апострофу" Тымчук сообщил, что возможным преемником Захарченко может стать нынешний т.н. "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин. Он отметил, что разговоры о смене главаря боевиков ведутся, как минимум, полгода и в Донецк неоднократно приезжали посланники из РФ, которые изучали вопросы на местах.
"Логика смены очень проста: в России прекрасно понимают, что "административная вертикаль" "ЛНР/ДНР" превратилась в мафиозные структуры. Идет просто-напросто дерибан практически всех ресурсов, начиная от финансовых и заканчивая материально-техническими, которые поступают из России. В Кремле, видя минимальный эффект на выходе, с одной стороны, сокращают финансирование, что мы видим с прошлого года. С другой стороны, они понимают, что нужно решать вопросы эффективного использования тех ресурсов, которые они вкачивают в эту территорию", – рассказал Тымчук.
При этом координатор ИС подчеркнул, что менять Захарченко будет сложнее, чем ранее экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, потому что у главаря "ДНР" более мощный имидж. В то же время Тымчук уверен, что если Пушилин и займет место Захарченко, то для Украины в этом ничего не изменится.
"Еще деятельностью, которая была связана с минской группой, Пушилин показал себя послушным ретранслятором месседжей из Кремля. Поэтому не стоит ожидать никаких изменений", - добавил координатор группы "Информационное сопротивление".
Ранее мы сообщали, что в "ДНР" царят панические настроения. Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.
Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".
Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.
Впрочем, не столь важно, на кого заменят (и заменят ли) Захарченко. Правит в "ДНР" (равно как в "ЛНР") не "глава народной республики", боссы из Кремля. И судьба с треском вылетевшего со своего "трона" экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого - яркое тому подтверждение.
Напомним, что вечером 24 ноября 2017-го сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Недавно он признался, что намерен принять участие в "выборах", которые оккупанты Донбасса обещают провести осенью нынешнего года.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, Тымчук, оккупанты
- Руководство "ДНР" собралось бежать в Россию: стало известно о срочных мерах главаря боевиков Захарченко
- Стало известно, как главарь «ДНР» Захарченко зарабатывает на «экспорте» угля в Россию, Молдову, Грузию и Польшу
- О полной готовности к обмену пленными заявили в «ДНР»
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- «Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- Авдеевка осталась без воды надолго: обстреляна ДФС21:43
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- "Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию08:00
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса