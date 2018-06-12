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"Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта

12.06.2018 21:28
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"Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта

Бойцы Операции объединенных сил (ООС) 12 июня уничтожили опорный пункт оккупационной армии РФ на Донбассе. О сокрушительном ударе по оккупанту сообщила в Facebook блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в ночь на вторник, 12 июня. Бойцы ООС вышли "на охоту" за танком террористов, однако подбить его не удалось. Военные отчаиваться не стали и "ужалили" опорный пункт врага. "Ну не зря же полночи на горбу "тромбон" таскали", - отметила Руденко.

Позже она поделилась кадрами удара бойцов ООС по позициям террористов. По всей видимости, это и есть ночная атака "опорника". "Поздравили с Днем России", - прокомментировала ситуацию блогер.



Теги: Россия, Донбасс, поздравление, уничтожение, обстрел, опорный пункт, оккупанты, РФ, ООС
 
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