Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:00

07.07.2018 12:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:00

Сегодня, 7 июля, Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.

По данным пограничников, ситуация на полдень субботы следующая:

КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;
КПВВ "Майорское" - 5 транспортных средств;
КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Гнутово" - 0 транспортных средств.

Напомним, что сегодня утром в четырех КПВВ скопилось 220 авто.

Отметим, что пересекать донбасскую линию соприкосновения стали чаще.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх