Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:00

07.07.2018 12:02

Сегодня, 7 июля, Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.



По данным пограничников, ситуация на полдень субботы следующая:



КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;

КПВВ "Майорское" - 5 транспортных средств;

КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Гнутово" - 0 транспортных средств.

Напомним, что сегодня утром в четырех КПВВ скопилось 220 авто.



Отметим, что пересекать донбасскую линию соприкосновения стали чаще.