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Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:00
07.07.2018 12:02
Сегодня, 7 июля, Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.
По данным пограничников, ситуация на полдень субботы следующая:
КПВВ "Станица Луганская" 0 человек;
КПВВ "Майорское" - 5 транспортных средств;
КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Гнутово" - 0 транспортных средств.
Напомним, что сегодня утром в четырех КПВВ скопилось 220 авто.
Отметим, что пересекать донбасскую линию соприкосновения стали чаще.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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