Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе

07.07.2018 10:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились подробности истребления вражеских снайперов на Донбассе

Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко сообщила, что в ночь на 7 июля бойцы Объединенных сил ликвидировали на Донбассе двоих снайперов противника.

«Ребята мои отзвонились… Сепарню немного погоняли по лесу, «зажмурили» двух снайперов и все вернулись живые и здоровые», - пишет на своей странице в Фейсбуке Виктория, которая сейчас приходит в себя после ранения.



Отметим, что ранее о ликвидации вражеских снайперов сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



Теги: Донбасс, снайпер, фронт, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх