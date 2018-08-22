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Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке

22.08.2018 22:10
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Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке

Представители ОРДО и украинского мобильного оператора Vodafone на встрече экономической подгруппы в Минске согласовали проведение ремонтных работ на линии связи в оккупированной Еленовке.

Пресс-секретарь «главы делегации ДНР» на мирных переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила: «Нашим представителям удалось убедить приглашенных специалистов Vodafone в необходимости восстановления именно этой линии. Проработан план совместных мероприятий. Представители украинской делегации уверили, что в ближайшее время пришлют соответствующую заявку, и после предоставления сторонами гарантий безопасности специалисты приступят к ремонту».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, Еленовка, боевики, ОРДО
 
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